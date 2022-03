Dal Giappone arriva la notizia del lancio di SkyDOS, un progetto di metaverso costruito e sviluppato da un team di esperti di tecnologia che sembra avere tutte le potenzialità per conquistare tanti utenti in tutto il pianeta.

Kenji Nakamura, CEO di SkyDOS, nel presentare questo progetto ha detto che che consentirà agli utenti di fare cose che nella vita normale non potrebbero nemmeno sognare, come saltare decine di metri di altezza, volare nel cielo come un uccello o cavalcare un dinosauro.

Cosa sarà possibile fare con SkyDOS

Con SkyDOS, attraverso una grafica 3D realisticamente progettata combinata con la tecnologia della realtà virtuale (VR) e della realtà aumentata (AR), vari aspetti trascenderanno i limiti del corpo umano, così come le leggi della natura, della fisica, dello spazio e del tempo e gli utenti, pertanto, potranno fare cose altrimenti irrealizzabili.

Il team di SkyDOS ci tiene a precisare che a questo progetto potrà prendere parte chiunque e ciò per vari fini, come per sperimentare tale tipo di tecnologia, per trascorrere il tempo libero, per giocare, per studiare o anche per scopi commerciali (per esempio, le aziende potranno creare degli showroom di vendita oppure offrire dimostrazioni di prodotti, applicazioni o giochi).

SkyDOS viene presentato come un mondo aperto senza limiti e ciò significa che ogni persona o organizzazione potrà partecipare al suo sviluppo, alla sua costruzione e al suo orientamento: il progetto, pertanto, sfrutterà le risorse intellettuali della comunità e questo sistema dovrebbe garantire un modello di sviluppo neutrale, basato sulle effettive necessità degli utenti.

Sono già diverse le realtà commerciali e finanziarie che hanno deciso di supportare questo progetto con investimenti e tra di esse vi è anche GIANTY, gruppo che ha alle spalle 20 anni di esperienza in settori chiave come quelli dei giochi, delle app mobile e delle tecnologie AR e VR.

Il team di SkyDOS mira a costruire e completare la sua infrastruttura tecnologica e il suo ecosistema in otto anni. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.