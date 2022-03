Il settore delle auto elettriche si prepara a registrare il debutto di un nuovo modello destinato a ritagliarsi uno spazio significativo sul mercato. Si tratta della nuova Smart #1, modello con cui il brand Smart punta ad avviare un programma di rilancio ambizioso e (per la sua storia) rivoluzionario. Smart, infatti, si prepara ad abbandonare il segmento delle auto ultra-compatte che ha visto protagonista il brand per anni con la sua ForTwo.

Per il futuro prossimo, Smart punterà sul sempre più affollato mercato dei SUV elettrici con il lancio del nuovo progetto Smart #1. Il modello in questione, già anticipato da alcune immagini che ci mostrano un prototipo durante la fase di test, è pronto al debutto. Le ultime indiscrezioni, diffuse dal sito tedesco MB Passion, confermano che il primo SUV a zero emissioni di Smart è davvero ad un passo dalla presentazione ufficiale. Vediamo i dettagli:

Il nuovo Smart #1 arriva ad aprile?

L’indiscrezione emersa in queste ore ci conferma il debutto sempre più vicino della nuova Smart #1. Il modello dovrebbe essere svelato nel corso di un evento dedicato programmato per il prossimo mese di aprile. Subito dopo l’evento prenderà il via il consueto iter che porterà all’arrivo sul mercato del primo SUV di casa Smart. Il debutto commerciale è atteso per la fine del 2022. La nuova Smart #1 sarà distribuita in Europa ed in Cina. Le tempistiche di lancio potrebbero cambiare in base al mercato di commercializzazione ma entro fine anno il nuovo modello dovrebbe essere a disposizione della clientela.

È la prima Smart della nuova era

Il SUV elettrico è il primo progetto realizzato dal brand Smart grazie alla collaborazione tra Daimler (il gruppo tedesco che comprende Mercedes) e la cinese Geely che ha acquistato un’importante quota di partecipazione del marchio con l’obiettivo di incrementare sempre di più la sua presenza sul mercato europeo. Le due aziende hanno avviato una joint venture nel 2019 ed ora sono pronte a lanciare il primo modello di questa partnership.

Come anticipato in precedenza e come confermato anche dalle immagini del primo prototipo diffuse nelle scorse settimane, il SUV abbandonerà il segmento delle ultra-compatte. Il nuovo modello di Smart dovrebbe presentare una lunghezza di circa 4,3 metri con un passo di circa 2,75 metri. Il progetto sarà molto vicino alla concept car che Smart ha svelato lo scorso settembre, in occasione del Salone dell’auto di Monaco. La concept car presentava anche porte posteriori controvento che potrebbero essere riproposte sulla vettura di serie.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, la Smart #1 è attesa sul mercato in due varianti. Il modello “base” dovrebbe presentare un unico motore elettrico collegato all’asse posteriore ed in grado di offrire fino a 200 CV di potenza. Ci sarà poi anche una variante con due motori elettrici e trazione integrale che, complessivamente, sarà in grado di garantire fino a 326 CV di potenza massima.

Per quanto riguarda l’autonomia, il nuovo modello di casa Smart dovrebbe essere proposto in diversi “tagli” di batteria fino ad un massimo di 60 kWh. Nella sua versione “top”, quindi, il SUV elettrico potrebbe arrivare fino a 500 chilometri di autonomia. Grazie al supporto alla ricarica rapida, inoltre, per ottenere l’80% di carica basteranno circa 30 minuti. Tutti i dettagli tecnici sul nuovo SUV elettrico arriveranno, però, soltanto nel corso delle prossime settimane. L’appuntamento è, infatti, fissato (probabilmente) per aprile con il debutto del nuovo modello Smart.

