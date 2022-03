A poche settimane dalla sua commercializzazione, LEGO celebra il nuovo set LEGO Technic dedicato a BMW M1000 RR, la prima della serie M di BMW Motorrad, nata dall’esperienza in pista e pensata per chi cerca le massime prestazioni nel Motorsport.

La compagnia danese ha realizzato uno speciale setup nel quale affiancare il proprio set a un modello “gemello” reale, che farà la gioia di tutti gli appassionati, sia quelli LEGO che quelli BMW.

Si scaldano i motori

Teatro dell’evento sarà la vetrina principale del LEGO Store Milano San Babila, che per l’occasione si trasforma in un garage. A partire da oggi e fino all’8 marzo grandi e piccini potranno dunque ammirare i dettagli della moto reale e del corrispondente modello, realizzato in scala 1:5, costruito utilizzando i famosissimi mattoncini in plastica.

Per chi vuole avere sempre sotto gli occhi la supersportiva di casa BMW è infatti in vendita, sullo store ufficiale LEGO, nei negozi della compagnia e nei migliori negozi di giocattoli, il set della serie Technic, composto da ben 1.920 pezzi. Si tratta di un modello curato, dal design elegante e ricco di funzioni particolari.

Abbiamo infatti un cambio nuovo a tre velocità, completamente funzionante, sospensioni anteriori e posteriori, sterzo anteriore, una catena d’oro, tre diverse configurazioni per il cruscotto e un parabrezza placcato, per realizzare un modello straordinario in ogni minimo particolare. Non mancano ovviamente un cavalletto e una targa da esposizione, per poterlo mostrare con orgoglio ad amici e parenti, ma anche solo per ammirarlo ogni giorno.

Dopo la tappa iniziale a Milano la BMW M1000 RR accenderà i motori e partirà per un tour che raggiungerà i principali LEGO store della penisola. A breve la compagnia comunicherà le nuove tappe. Nel frattempo potete acquistare il set LEGO Technic dedicato a BMW M1000 RR sullo store ufficiale a 199,99 euro utilizzando questo link.