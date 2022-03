Anche in questa settimana Microsoft ha rilasciato un update per il canale Dev di Windows 11, nella fattispecie la versione 22567, che porta con sé miglioramenti e novità, come sempre, ma non importanti quanto quelle viste nelle ultime settimane. Le novità principali infatti riguardano Windows Update, l’app delle impostazioni e una nuova funzionalità chiamata Smart App Control. Di fatto quindi si tratta di un aggiornamento più utile ad affinare ciò che è già presente piuttosto che ad aggiungere carne al fuoco, cosa che sicuramente andrà a migliorare la stabilità e le performance del sistema.

Con la build 22567 Windows Update diventa più attento all’ambiente, grazie ai dati di electricityMap e WattTime, siti specializzati nel fornire informazioni sulla provenienza dell’energia elettrica che stiamo utilizzando. In aree dove è forte la presenza di energia derivata da centrali a carbone o comunque dannosa per l’ambiente, Windows Update sceglierà gli orari in cui la percentuale di energia derivata dalle rinnovabili è più alta per effettuare gli aggiornamenti. Questo sicuramente non cambierà le sorti del cambiamento climatico ma fa comunque piacere vedere che Microsoft fa qualcosina di concreto per essere d’aiuto a riguardo.

Rimanendo nell’app Impostazioni, troviamo che la sezione “il tuo account Microsoft”, mostra più informazioni. Nella fattispecie lo status dell’iscrizione a Microsoft 365, il metodo di pagamento (e la possibilità di cambiarlo), il prezzo dell’iscrizione e chi è partecipe della stessa, nel caso in cui si tratti di un piano famiglia, mentre per gli utenti che non usufruiscono del servizio troveremo un comodo link alle versioni web della suite Office.

Come detto in precedenza, l’altra funzionalità saliente di questa nuova build di Windows 11 è Smart App Control. Questa è una feature che riguarda la sicurezza del dispositivo, in quanto verifica la bontà delle app installate. Quando viene abilitata per la prima volta questa funzionalità cercherà di determinare se è utile senza creare troppo disturbo all’utente, se sarà troppo invadente, si disattiverà automaticamente ma sarà sempre riattivabile manualmente dall’utente, se vuole. La funzione verrà visualizzata soltanto in caso di installazione pulita di questa build, quindi non preoccupatevi se non la vedete comparire in seguito a un semplice aggiornamento.

La nuova interfaccia di selezione delle app di cui abbiamo parlato qualche giorno fa è disponibile, in roll-out graduale, per tutti gli utenti senza che ulteriori passaggi debbano essere svolti e la stessa cosa vale per il Task Manager rinnovato. Sono state anche migliorate alcune animazioni riguardanti le gesture touch in modo che seguano le dita in maniera più fluida.

Altri miglioramenti minori riguardano la procedura di setup in caso di installazione pulita, che ora permette di collegare il proprio telefono direttamente tramite essa. Da notare inoltre la nuova animazione che viene visualizzata quando si sovrappongono due icone nel menù Start, così che sia più immediato capire che quell’azione creerà una nuova cartella.

