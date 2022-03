Reuters ha reso noto che Amazon sta chiudendo 68 negozi fisici negli Stati Uniti e nel Regno Unito che includono le librerie fisiche Amazon Books, i negozi a 4 stelle Amazon 4-star e punti di ritiro della merce acquistata online e dei resi.

Le date di chiusura variano a seconda della sede e i lavoratori interessati potrebbero essere ricollocati nei vicini negozi Amazon.

Amazon chiude 68 negozi fisici negli Stati Uniti e nel Regno Unito

Amazon ha aperto la sua prima libreria fisica a novembre 2015 e il suo primo punto vendita a 4 stelle a settembre 2018. Entrambi hanno rappresentato degli esperimenti per confrontare i dati degli acquisti online di Amazon con il mondo della vendita al dettaglio.

Molto probabilmente le sedi fisiche non si sono rivelate redditizie quanto il commercio online, tuttavia Amazon non sta abbandonando la vendita al dettaglio.

In una dichiarazione al New York Times, ieri il colosso dell’e-commerce ha affermato che la vendita al dettaglio è ancora importante e che l’azienda si concentrerà sulla sua tecnologia Just Walk Out senza cassiere per la sua catena di negozi di alimentari, per il suo negozio di abbigliamento di Los Angeles recentemente annunciato e anche per negozi di terze parti, come ad esempio Starbucks e Sainsbury’s che la stanno testando.

