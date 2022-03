Vodafone, presente in questi giorni al Mobile World Congress di Barcellona, ha lanciato nella giornata di ieri, 28 febbraio, una nuova piattaforma globale denominata “Digital Asset Broker”, basata sulla tecnologia blockchain, che consentirà a dispositivi connessi e verificati di effettuare transazioni in piena sicurezza senza la necessità del controllo umano.

La nuova piattaforma permetterà agli utenti Vodafone di beneficiare della “Economy of Things” grazie alla grande esperienza nel settore dell’Internet of Things dell’operatore che può contare su più di 140 milioni di dispositivi IoT interconnessi.

La blockchain al servizio degli utenti grazie a Digital Asset Broker

La nuova piattaforma Digital Asset Broker utilizzerà la tecnologia blockchain per consentire di scambiare dati, denaro e asset digitali tramite transazioni sicure, registrate sulla blockchain e crittografate.

Tutti i nuovi dispositivi in grado di effettuare transazioni vengono prima collegati a Vodafone DAB e verificati come affidabili in pochissimo tempo consentendo alle aziende di lanciare nuovi prodotti ed effettuare transazioni in tempo reale .

La piattaforma Digital Asset Broker è stata annunciata portando come esempio una sperimentazione avvenuta nel Regno Unito che vede protagonista un veicolo elettrico in grado di comunicare in totale autonomia con una colonnina di ricarica. Tale tecnologia consentirebbe agli automobilisti di ricevere informazioni in tempo reale sui parametri cruciali di un EV nonché ottenere in tempo reale dati sulla compatibilità del punto di ricarica più vicino eliminando, di fatto, la paura di esaurire la carica della batteria.

Una piattaforma del genere apre la strada a molteplici opportunità di business non solo nell’ambito delle auto ma anche nei settori dei distributori di bevande i quali potrebbero ordinare automaticamente eventuali ricariche effettuando transazioni autonome e sicure grazie alla blockchain o anche nell’utilizzo di dispositivi intelligenti sparsi per le città in grado di comunicare dati in tempo reale ad altri oggetti interconnessi.

Automatizzare molti aspetti del mondo che ci circonda è uno degli obiettivi delle nuove tecnologie come la blockchain e, più in generale, del Web 3.0 e la piattaforma Digital Asset Broker sembra pronta a rendere più tangibile questa visione del futuro.

