Canyon ha presentato per il nostro mercato una nuova bici elettrica da città, versatile ed elegante. Si chiama Canyon Precede:ON AL, e come suggerisce il nome, oltre a essere elettrica (ON) è dotata di un telaio in alluminio (AL) che, assieme a diversi accessori inclusi in dotazione, la rende perfetta per muoversi nei contesti urbani. Scopriamone di più.

Caratteristiche e dettagli della Canyon Precede:ON AL

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, Canyon è una delle aziende più conosciute e rinomate nel settore delle biciclette, sia mountain bike, che da strada, sia classiche che assistite. Presente da tempo nel settore delle competizioni agonistiche su vari fronti, l’azienda non manca tuttavia di proporre soluzioni appetibili a una più larga fetta di utenti, non per forza appassionati.

Ad esempio, chi abita in città o nelle immediate vicinanze, potrebbe certo considerare l’acquisto di una bici elettrica da città come la Canyon Precede:ON AL in questione, un mezzo polivalente che, grazie ai motori Bosch Active Line Plus e alla batteria da 500 o 650 Wh permette di muoversi in scioltezza in diversi scenari.

Come anticipato il telaio è in alluminio (disponibile in due varianti con o senza tubo orizzontale), le gomme sono larghe abbastanza per garantire buoni livelli di sicurezza in ogni condizione, ma ci sono anche dei parafanghi in alluminio, un portapacchi posteriore che permette di caricare oggetti fino a un massimo di 25 kg, un kit luci integrato (sia frontale che posteriore). Insomma, il necessario per muoversi in città agevolmente.

Immagini della Canyon Precede:ON AL

Prezzi e disponibilità della Canyon Precede:ON AL

La nuova Canyon Precede:ON AL è disponibile da oggi sul sito web ufficiale Canyon ed è acquistabile in diverse versioni e configurazioni. Si parte da 2.599 euro dell’allestimento 5 nelle taglie più piccole (da XS a M) per arrivare fino a 3.699 euro dell’allestimento 7 nelle taglie più grandi (da L a XL).

Leggi anche: le migliori bici elettriche del mese, la nostra selezione