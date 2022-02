Proseguono le novità Huawei del Mobile World Congress 2022 anche per quanto riguarda il mondo notebook e PC. Abbiamo già conosciuto MateBook X Pro, MateBook E e non solo, ma è il momento di scoprire insieme Huawei MateBook 16 e alcuni servizi in arrivo: tra questi Huawei Mobile Cloud per PC, AI Search per PC, AppGallery per PC e Huawei Assistant-TODAY per PC.

Huawei MateBook 16 disponibile in Italia: ecco specifiche e prezzi di lancio

Huawei MateBook 16 è il primo notebook del produttore ad alte prestazioni dotato di un display FullView da 16 pollici. Progettato per i professionisti, agevola la produttività e il lavoro creativo ed è il primo del suo genere a disporre della certificazione TÜV Rheinland per le categorie Colour Accuracy e Quick Stability.

Il PC è caratterizzato da un corpo in metallo ad alta resistenza, con un look minimalista che si combina con l’aspetto professionale. Viene proposto nella colorazione Space Grey e rifinito con un processo di sabbiatura della ceramica. Il touchpad è in vetro per uno scorrimento più fluido delle dita, e la cerniera è stata progettata per un accesso facile e veloce. Tutto viene racchiuso in un corpo di 17,8 mm, con un peso di 1,99 kg.

A bordo il processore AMD Ryzen 5000 Series con sistema di raffreddamento a ventola Huawei Shark, ma anche il supporto per la connettività multi-device per il collegamento a smartphone, tablet e monitor. Come anticipato lo schermo è un FullView da 16 pollici a risoluzione fino a 2,5K, con aspect ratio di 3:2, 1,07 miliardi di colori e un rapporto screen-to-body del 90%; il pannello viene calibrato in fabbrica per raggiungere una media di accuratezza del colore professionale di ΔE = 1.

Il sistema Huawei Shark è stato riprogettato ed è composto da due ventole professionali da 75 mm, design di ingresso dell’aria a cerniera e doppi tubi di calore, in modo da mantenere prestazioni elevate e la massima silenziosità. La modalità performance spinge il TDP del processore a 54 W. La batteria a bordo è da 84 Wh e può contare sul supporto dell’adattatore da 135 W per la ricarica rapida (anche degli smartphone con supporto alla SuperCharge).

Tra le altre caratteristiche offerte dal notebook abbiamo lo scanner di impronte digitali Fingerprint Power Button, la tastiera retroilluminata a grandezza naturale con design ergonomico, un sistema audio a doppio altoparlante frontale con griglia a 3168 fori e i doppi microfoni con supporto alla riduzione del rumore AI.

Huawei MateBook 16 è disponibile in preordine da oggi al 14 marzo 2022 sul Huawei Store nelle versioni AMD Ryzen 5 5600H e Ryzen 7 5800H al prezzo di rispettivamente 1119 e 1349 euro. Lasciando un acconto di 20 euro, nel periodo citato si possono ottenere uno sconto di 50 euro e il Matepad T10s 2021 (Wi-Fi, 4-64 GB) in omaggio, oltre a una garanzia estesa a metà prezzo.

Vi segnaliamo anche che fino al 14 marzo 2022 sono disponibili sul Huawei Store le offerte de “Le settimane del PC portatile”, con sconti fino a 500 euro e la possibilità di acquistare FreeBuds 4i o SoundJoy a 49,90 euro e il mouse Bluetooth a 9,90 euro.

Le novità Huawei per i servizi su PC

Huawei ha presentato alla fiera anche le versioni PC di Huawei Mobile Cloud, AI Search, AppGallery e Huawei Assistant-TODAY. Huawei Mobile Cloud per PC è disponibile in più di 20 Paesi e consente agli utenti di accedere a funzionalità cross-device e live-sync attraverso un unico login con ID Huawei. A disposizione la sincronizzazione dei dati in tempo reale tra i dispositivi, con la possibilità di accedere rapidamente a cartelle di file recenti e a link URL. La sicurezza è garantita dalla crittografia device-side e di trasmissione.

Con HMS per PC ora sono disponibili sui computer anche servizi come AppGallery: gli utenti italiani (e non solo, ovviamente) possono scaricare applicazioni mobile sui PC portatili (come Huawei MateBook X Pro 2022), avendo accesso a un ricco ecosistema di app. AI Search permette poi di sfogliare i file locali o di rete sulla serie MateBook con maggiore precisione ed efficienza attraverso PC Manager, visualizzando i risultati per categoria. Con Assistant-TODAY gli utenti possono sincronizzare le informazioni su più dispositivi. L’assistente personale smart può accedere a informazioni in tempo reale con suggerimenti intelligenti e personalizzati.

