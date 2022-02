I dispositivi della gamma Fire TV di Amazon sono tra i più apprezzati per rendere smart qualsiasi TV, sia in senso assoluto che per rapporto qualità-prezzo e, grazie alle offerte estremamente allettanti disponibili in questo momento, i modelli Fire TV Stick 4K e Fire TV Cube sono degli affari da cogliere al volo.

Offerte Amazon Fire TV Stick 4K e Cube

Entrambi i dispositivi sono ovviamente venduti e spediti da Amazon con Prime (visitate la nostra pagina dedicata per scoprire tutti i vantaggi della sottoscrizione e per usufruire della prova gratuita), pertanto potrebbero essere tra le vostri mani — e collegati al vostro TV — già a partire da domani.

Alla luce delle nuove offerte, c’è ben poco su cui riflettere: la piccola Amazon Fire TV Stick 4K viene proposta al prezzo di 34,99 euro, quasi il più basso mai raggiunto sulla piattaforma; Amazon Fire TV Cube, invece, è acquistabile a soli 74,99 euro, ovvero il prezzo più basso di sempre. Ecco i link per l’acquisto:

