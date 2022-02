La Union of European Football Associations (UEFA) ha annunciato la firma di un accordo di collaborazione con Socios.com con il quale la piattaforma, ormai famosa per il modo innovativo di far vivere il calcio su blockchain, diventerà Official Fan Token Partner dell’ente che regola il calcio europeo. I termini economici dell’accordo non sono ancora stati resi noti, ma considerata la sua importanza gli importi non dovrebbero essere di secondo piano.

Si tratta dell’ennesimo colpaccio a livello di immagine per l’azienda. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, è stata siglata una lunga serie di contratti con molti club calcistici di primaria importanza, grazie ai quali la base di potenziali clienti della piattaforma si è allargata a dismisura. Il calcio è infatti lo sport largamente più seguito nel vecchio continente.

I termini dell’accordo

L’accordo siglato con l’UEFA permette a Socios di ritagliarsi un posto di grande importanza nell’ambito delle competizioni organizzate sotto l’egida dell’associazione. Ovvero di Champions League, Europa League, Conference League e Supercoppa europea. Inoltre la piattaforma è ora Sponsor Regionale della UEFA Champions League e della Supercoppa UEFA per il ciclo 2021-2024 negli Stati Uniti.

Con un annuncio apparso su Twitter, l’UEFA ha peraltro precisato che i fan token collegati alle competizioni non potranno essere acquistati. Saranno invece a disposizione di coloro che già posseggono quelli delle società partecipanti alle competizioni che si svolgono sotto la sua supervisione.

Ad essi si accompagneranno premi e benefici come viaggi VIP per gli eventi UEFA di inizio stagione, la possibilità di visitare il quartier generale dell’associazione, incontri virtuali con le leggende del calcio europeo, i biglietti per le partite e il merchandise, compreso quello relativo alla memorabilia.

La strategia dispiegata da Socios continua quindi a dare copiosi frutti. Non si contano più le collaborazioni instaurate con molti dei maggiori club calcistici del vecchio continente. Soltanto in Italia a firmare accordi di vario genere sono stati Inter, Juventus, Milan e Roma.

Cos’è Socios.com?

Socios.com è una piattaforma su blockchain alimentata dalla valuta digitale Chiliz che consente ai tifosi delle squadre di calcio di interagire in maniera attiva con la propria squadra. Per farlo devono acquistare delle risorse digitali, ovvero i Fan Token, i quali sono emessi in numero limitato. Una volta acquistati possono essere scambiati non solo sulla piattaforma proprietaria di Socios, ma anche presso gli exchange di criptovalute che li aggiungono alle proprie contrattazioni. Nel corso di queste transazioni viene a formarsi il prezzo, ovviamente dipendente da domanda e offerta.

Tra le attività offerte ai possessori dei Fan Token, oltre ai sondaggi, è possibile interloquire coi giocatori tramite chat, con altri appassionati, mediante i forum, sbloccare le cosiddette ricompense VIP e accedere alle esclusive promozioni offerte dagli sponsor delle varie squadre. Iniziative tese ad aumentare il coinvolgimento dei tifosi nella vita sociale dei club.

Oltre al calcio, che svolge naturalmente la parte del leone, Socios.com vanta altre cinque macro categorie: gaming, lotta, sport motoristici, cricket e basket. Proprio per quanto riguarda quest’ultima disciplina, nel mese di ottobre è stato firmato un importante accordo con i Brooklyn Nets, nota franchigia della National Basketball Association, la più famosa lega cestistica del mondo.

In virtù dell’accordo siglato, Socios è ora una presenza fissa sui social network del club, oltre a poter esporre il marchio nelle iniziative del team. Nelle partite casalinghe dei Nets può inoltre gestire un hub, SociosSuite, dedicato ai fan e posizionato all’interno del Barclays Center. Una presenza la quale dovrebbe essere ripagata copiosamente dalla squadra in cui militano stelle del calibro di Kevin Durant, Kyrie Irving, Blake Griffin, Ben Simmons e LaMarcus Aldridge, tra gli altri.

Sport e criptovalute, il legame è sempre più stretto

Socios non è il solo attore della scena crittografica a coltivare rapporti con il mondo dello sport. Anzi, nel corso degli ultimi mesi proprio gli exchange più famosi hanno deciso di battere la stessa strada. Dando vita ad una serie di accordi salutati da grande clamore.

Quello di cui si è parlato maggiormente è stato siglato da Crypto.com con AEG e riguarda i diritti sul nome dello Staples Center. Ovvero sul palazzo dello sport in cui giocano le proprie gare interne Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers (NBA), Los Angeles Sparks (Womens National Basketball Association, la lega professionistica femminile) e Los Angeles Kings, team partecipante a sua volta alla NHL (National Hockey League).

Per potersi ritagliare questo diritto, per il prossimo ventennio, l’exchange ha sborsato la bellezza di 700 milioni di dollari. Per capire meglio la portata dell’accordo, basterà ricordare che per assicurarsi lo stesso diritto sull’arena in cui giocano i Miami Heat, FTX ne ha versati “appena” 135.

Una boccata d’ossigeno per lo sport

Per lo sport globale la marea di soldi che sta arrivando dalle aziende dedite all’innovazione finanziaria rappresentano una vera e propria boccata di ossigeno. La necessità di chiudere stadi e palazzetti per fronteggiare la diffusione del Covid ha infatti dissestato i bilanci delle società.

La situazione si è fatta talmente grave da spingere la stessa UEFA a sospendere il cosiddetto Fair Play Finanziario, ovvero il regolamento che cercava di impedire alle società più ricche di impiegare risorse precluse alle altre. Se il Paris Saint Germain si è fatto allegramente beffa della situazione, la stragrande maggioranza dei club calcistici europei sta cercando di ridurre drasticamente le spese.

In un quadro di questo genere i soldi delle aziende crypto sono quindi i benvenuti. E’ dunque prevedibile che questo trend proseguirà nell’immediato futuro. Con Chiliz destinata a fare la voce grossa, considerata la mole di soldi dispiegata nelle operazioni di marketing.

