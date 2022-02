Fine settimana nuovo, Samsung Flash weekend nuovo, ovverosia la promozione che il colosso sudcoreano propone sul mercato italiano per incentivare gli acquisti sul proprio store. Gli sconti in questione arrivano da un nuovo codice coupon che permette di acquistare smartphone, smart TV, monitor ed elettrodomestici scontati del 15%. A seguire vi spieghiamo come funziona e tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Il coupon dell’offerta Flash weekend di Samsung

L’offerta è in sostanza la stessa proposta la scorsa settimana, e cioè il 15% di sconto applicando il codice sconto SAMSUNGFLASH da inserire nel carrello nello spazio apposito. C’è tempo fino alle ore 23:59 di domenica 21 febbraio 2022 per approfittarne quindi.

Questo è il link diretto su cui fare riferimento per acquistare smartphone, smart TV, monitor, e altri accessori di casa Samsung. Comunque, nel caso in cui necessitaste di altro, vi suggeriamo come al solito di dare sempre un’occhiata al nostro canale Telegram prezzi.tech (siete già iscritti vero?), sede in cui ogni giorno condividiamo le migliori offerte tech della piazza.

