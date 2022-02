MediaWorld lancia una nuova ondata di offerte da non perdere con la nuova serie di promozioni del volantino “Che spettacolo la tecnologia” valide anche online fino al prossimo 27 di febbraio. Come da tradizione, i prodotti in sconto sono numerosi. Per chi è in cerca di un nuovo notebook o di periferiche e componenti per il proprio PC, ad esempio, le occasioni per un acquisto vantaggioso non mancano di certo. Tra le promozioni c’è spazio anche i TV, il mondo dei videogiochi e tanti altri gadget tech di sicuro interesse. Vediamo tutti i dettagli del nuovo volantino MediaWorld:

Che spettacolo la tecnologia: ecco le nuove offerte MediaWorld

La nuova serie di offerte MediaWorld mette a disposizione degli utenti un gran numero di promozioni. Di seguito andiamo a vedere le migliori offerte disponibili. Cliccando sul nome del prodotto in sconto potrete accedere direttamente allo store MediaWorld per completare l’acquisto. A fine articolo, invece, trovate il link a tutte le offerte della nuova campagna Che spettacolo la tecnologia.

Tra le offerte più interessanti per il settore dei notebook troviamo l’ottimo MSI GF63 THIN 11UC-487IT, portatile da gaming con Core i7-11800H, 16 GB di memoria RAM e NVIDIA GeForce RTX 3050. Il notebook di MSI è disponibile in offerta a 1149 euro invece di 1349 euro. Tra i notebook da gaming in offerta da MediaWorld c’è anche ACER NITRO 5 AN517-54-723J con display da 17.3 pollici, processore Core i7-11800H e soprattutto GeForce RTX 3060. Il portatile è disponibile a 1599 euro invece di 1799 euro.

Tra i notebook in sconto c’è anche l’HP 15S-FQ2060NL. Il portatile di casa HP presenta il processore Intel Core I5-1135G7 supportato da 16 GB di RAM e da un display da 15.6 pollici. Il prezzo è di 699 euro con uno sconto di 100 euro rispetto al listino di 799 euro. Non può mancare il “solito MacBook Air M1 proposto in sconto a 1229 euro nella versione da 8/512 GB (decisamente migliore rispetto al modello da base da soli 256 GB di SSD).

Per un portatile leggero da portare sempre con sé è possibile sfruttare l’offerta dedicata al Surface Laptop Go che, nella variante da 8 GB di RAM e 128 GB di SSD viene proposto in sconto a 599 euro invece di 819 euro. Se l’assenza della retroilluminazione per la tastiera non è un problema, questa potrebbe davvero essere l’offerta giusta per acquistare un notebook dalle finiture premium e dal peso ridotto. Sempre tra i notebook, merita una menzione anche l’ottimo ACER ASPIRE 5 A515-45-R7NW con Ryzen 5700u, 12 GB di RAM e 512 GB di SSD che viene proposto a 699 euro con un netto sconto rispetto al listino di 829 euro.

Tra i tablet, invece, occhio all’iPad Air da 64 GB proposto a 629 euro invece di 669 euro ed anche al Samsung Galaxy Tab S6 Lite che viene scontato a 349 euro. Per quanto riguarda i monitor c’è il Samsung C32R500, con pannello da 32 pollici e risoluzione Full HD, a 229 euro oltre al Samsung F27T350 con pannello da 27 pollici e risoluzione Full HD proposto a 159,99 euro.

Tra i TV segnaliamo l’offerta dedicata a LG Oled 4K OLED65C15LA. Si tratta di un TV OLED della gamma 2021 di casa LG con pannello da 65 pollici e risoluzione 4K. Il TV viene proposto a 1799 euro con uno sconto di ben 700 euro sul listino. Se state pensando di acquistare un nuovo TV OLED, questa potrebbe davvero essere l’offerta giusta. Anche per il TV c’è la consegna gratuita.

Per un nuovo TV di fascia media, tra le offerte MediaWorld è possibile sfruttare la promozione dedicata al SAMSUNG QLED 4K QE65Q60A. Si tratta di un TV QLED da 65 pollici con risoluzione 4K proposto a 779 euro, con ben 600 euro di sconto sul listino. Su entrambi i modelli (così come su tutti gli altri TV in offerta che trovate al link di seguito) c’è la possibilità di beneficiare del Bonus TV Rottamazione (per avere uno sconto extra del 20% fino a 100 euro) e del Bonus TV ISEE (per avere uno sconto di 30 euro). I due bonus sono cumulabili e possono essere utilizzati anche per gli ordini online.

Per quanto riguarda il gaming, la nuova serie di offerte MediaWorld ci propone la Nintendo Switch con Pokemon Diamante Lucente. Il bundle è disponibile a 339 euro garantendo un risparmio netto rispetto al costo dei due prodotti. Da segnalare anche l’ottima offerta dedicata alla tastiera da gaming Corsair K60 RGB PRO proposta a 89,99 euro con 30 euro di sconto rispetto al listino.

I prodotti selezionati sono solo alcune delle tante proposte di MediaWorld. Con la nuova serie di sconti Che spettacolo la tecnologia, infatti, la nota catena ci propone una lunga serie di offerte da sfruttare. Le promozioni sono valide fino al 27 di febbraio con possibilità di ritiro in negozio e, su alcuni prodotti come i TV, consegna gratuita a casa. Per scoprire le offerte potete fare riferimento al link di seguito:

Scopri qui tutte le offerte Che spettacolo la tecnologia di MediaWorld