La versione 2.0.38 dell’app su PC e Mac ora include il supporto per i login a Discord che permette di accedere e creare un account GeForce NOW. La nuova versione migliora anche il supporto Discord Rich Presence per visualizzare ciò a cui si sta giocando in tempo reale direttamente nello stato su Discord.

La rubrica GeForce NOW Thursday di questa settimana fornisce anche una panoramica su come l’abbonamento a RTX 3080 di GeForce NOW offra una latenza ultra-bassa capace di competere con molte esperienze di gioco locali e lo streaming fino a 120 fotogrammi al secondo su PC, Mac e applicazioni Android selezionate.

È inoltre prevista una ricompensa per i giocatori di World of Warships, riscattabile attraverso l’Epic Games Store, che espande la propria flotta con due nuove navi: la Charleston o la Dreadnought.

GeForce NOW aggiunge 8 nuovi giochi al suo catalogo

In più, questa settimana NVIDIA aggiunge 8 nuovi giochi alla libreria di GeForce NOW:

SpellMaster: The Saga (nuovo lancio su Steam)

Ashes of the Singularity: Escalation (Steam)

Citadel: Forged With Fire (Steam)

Galactic Civilizations III (Steam)

Haven (Steam)

People Playground (Steam)

Train Valley 2 (Steam)

Valley (Steam)

Infine i membri potranno anche trasmettere in streaming la nuova patch 1.5 di Cyberpunk 2077 con RTX ON, aggiungendo ombre in ray-tracing dalle luci locali insieme a nuove caratteristiche scaricabili di gameplay e contenuti. Per maggiori informazioni potete visitare la pagina di GeForce NOW Thursday di questa settimana.

