Giusto qualche ora fa AVM ha annunciato ufficialmente il nuovo FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International, un ripetitore Wi-Fi che permette di aumentare per bene la portata di qualsiasi rete wireless. È compatibile con lo standard Wi-Fi 6 e supporta reti Mesh, ma per tutti i dettagli, lasciamo la parola ai paragrafi qui sotto.

Caratteristiche e dettagli di FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International

FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International di AVM è un ripetitore Wi-Fi 6 che supporta canali a 160 MHz per reti Wi-Fi con velocità di trasferimento fino a 3.000 Mbit/s (wireless AX) tramite due unità radio (2.400 Mbit/s a 5 Ghz e 600 Mbit/s a 2,4 GHz).

Il supporto alle reti mesh permette di combinare più punti di accesso Wi-Fi in un’unica rete, in cui i dispositivi FRITZ inclusi possono ottimizzare le prestazione dei diversi dispositivi collegati (smartphone, notebook, smart TV, e via dicendo).

Le tecnologie Cross Band Repeating, la Band Steering e la funzione Canale automatico sono state incluse proprio per garantire una trasmissione del segnale Wi-Fi efficace in ogni circostanza a tutto vantaggio di un’esperienza d’uso ottimale in ogni stanza (qui trovi i migliori ripetitori Wi-Fi). E considerando il supporto alle reti Wi-Fi mesh, la rete di casa continua ad avere sempre un solo nome e una password (a differenza dei classici ripetitori non mesh).

Lato sicurezza, infine, il ripetitore AVM FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International supporta elevati standard di crittografia a tutela della privacy (WPA3 e OWE). Per quanto riguarda invece la connessione, basta collegarlo a una presa e premere un tasto affinché venga aggiunto direttamente alla rete mesh di FRITZ!. Volendo c’è pure una porta LAN Gigabit per le connessioni NAS (qui per la nostra selezione dei migliori), per un ponte LAN o per il collegamento fisico di altri dispositivi.

Prezzo e disponibilità in Italia di FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International

FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International di AVM è stato presentato in Italia oggi, come anticipato, ed è disponibile al prezzo di listino di 89,99 euro.

