Motorola e l’operatore di telefonia americano Verizon hanno annunciato il debutto del nuovo accessorio, 5G Neckband, che punta a semplificare l’utilizzo dei visori VR e AR. L’accesso alla realtà virtuale sembra essere diventato una vera e propria priorità per molte aziende del mondo tech e la nuova soluzione proposta da Motorola e Verizon punta a rendere più accessibile la realtà virtuale, andando a facilitare il compito dei visori grazie ad un hardware da smartphone di gamma e al supporto al 5G. Ecco i dettagli del progetto:

Motorola e Verizon presentano 5G Neckband, l’accessorio che punta a rivoluzionare le soluzioni VR e AR

La 5G Neckband è un accessorio da abbinare a un visore VR. Nelle prime immagini ufficiali diffuse dalle aziende viene accoppiato al ThinkReality A3 di Lenovo (azienda proprietaria del brand Motorola) ma, in linea di massima, potrà rappresentare un supporto per diversi modelli di visore, a prescindere dal produttore. L’idea di base del progetto è realizzare un accessorio per gestire alcuni aspetti che sono difficili da integrare in un visore VR che deve essere leggero e comodo da indossare.

Motorola e Verizon hanno, quindi, realizzato 5G Neckband per affidare compiti come la gestione delle applicazioni, garantendo la necessaria potenza di calcolo, e la connettività, grazie ad un’antenna 5G integrata. La possibilità di connettere la Neckband e, quindi, il visore VR collegato a quest’accessorio alla rete 5G consente di rendere “portabile” l’accesso alla realtà virtuale. In questo modo, le aziende puntano a rendere più accessibile questa tecnologia, ancora in parte frenata da limitazioni hardware.

Il nuovo accessorio per la realtà virtuale è frutto del lavoro dei Motorola 312 Labs, la divisione di ricerca e sviluppo dell’azienda che punta a realizzare soluzione innovative per il settore tech e, in particolare, per applicazioni legate al mondo della connettività in mobilità e delle applicazioni di realtà virtuale. Annunciata lo scorso anno, la divisione di Motorola fa il suo debutto con un progetto di grandissimo interesse e che rappresenta una ventata di innovazione per il settore.

Le specifiche sono da smartphone top di gamma

L’accessorio pesa circa 100 grammi ed include al suo interno lo Snapdragon 8 Gen 1, il SoC top di gamma di Qualcomm che troveremo anche su diversi smartphone di fascia alta con sistema operativo Android nel corso dei prossimi mesi. Da segnalare la presenza di una batteria da 5.000 mAh integrata, di un touchpad per il controllo diretto di alcune funzionalità e di uno slot per la SIM.

La 5G Neckband di Motorola include anche una serie di sensori come il GPS, il barometro, l’accelerometro e il giroscopio. Non mancano delle antenne per garantire una completa connettività 5G. Nella parte posteriore della collana smart c’è un secondo modulo da 75 grammi che integra un’antenna ulteriore per la connessione alla rete mobile e degli altoparlanti stereo.

Un comparto hardware così completo offre, quindi, tutta la potenza di calcolo necessaria per le applicazioni VR e AR assicurando, nello stesso tempo, autonomia più che sufficiente, anche in caso di utilizzo intenso, e la possibilità di poter contare su una connessione costante tramite la rete 5G. Contestualmente, il design ergonomico ed il peso non eccessivo dovrebbero semplificare, ulteriormente, all’utente l’accesso alle applicazioni di realtà virtuale.

Prezzo e data di lancio sono ancora da definire

Per il momento, Motorola e Verizon non hanno ancora diffuso alcun dettaglio in merito al prezzo della nuova 5G Neckband. Non sono ancora stati definiti piani ufficiali per il lancio commerciale anche se sono in corso trattative per definire l’arrivo sul mercato del nuovo accessorio per la VR. Il nuovo prodotto sarà destinato (anche) alla vendita al dettaglio e potrebbe essere pronto per la commercializzazione nel corso dei prossimi mesi. La nuova 5G Neckband potrà trovare applicazione anche con varie soluzioni aziendali per il mondo AR e VR. Di certo, Motorola e Verizon rilasceranno presto nuovi dettagli su questo interessantissimo e, potenzialmente, rivoluzionario accessorio.