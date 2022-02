Mozilla ha rivelato, a sorpresa, di aver avviato una collaborazione con un team di Meta con l’obiettivo di dar vita ad un nuovo progetto che punta a stabilire un sistema efficace per la misurazione delle campagne pubblicitarie online anche senza avviare un sistema di tracciamento dell’utente. Si tratta di un tema molto importante per Meta, che vive degli introiti legati alla vendita di spazi pubblicitari, ed anche per Mozilla stessa, sempre in prima linea per tutelare la privacy degli utenti.

Uno degli aspetti più interessanti della notizia è rappresentato dalla scelta di Mozilla, che sviluppa il noto browser Firefox, di lavorare a stretto contatto con Meta, azienda proprietaria di Facebook e Instagram, dopo le varie accuse rivolte all’azienda specializzata in social network su tematiche come la privacy e la sicurezza. In rete, molti fan di Mozilla non hanno accolto con favore questa collaborazione. Vediamo i dettagli:

Mozilla lavora con Meta per migliorare il monitoraggio delle interazioni con gli annunci

L’obiettivo del progetto avviato da Mozilla e Meta è quello di modificare il sistema alla base del monitoraggio delle inserzioni pubblicitarie online. Attualmente, viene utilizzato un sistema di rapporti per azione con il browser che invia i dati al gestore degli ad quando l’utente clicca su un banner ad esempio. Il nuovo sistema punta a creare rapporti aggregati per gruppi di eventi.

Il nuovo sistema su cui Mozilla è al lavoro con Meta punta a rendere difficile l’identificazione degli utenti che interagiscono con gli annunci, anche alle aziende che gestiscono i banner e agli inserzionisti, fornendo ugualmente delle metriche legate alle performance degli annunci. Il progetto potrebbe essere considerato come un’evoluzione di Prio, tecnologia sviluppata alcuni anni fa da Mozilla per analizzare l’utilizzo del browser Firefox da parte degli utenti.

Una strana collaborazione

La scelta di collaborare con Meta ha suscitato diverse polemiche (e meme) da parte degli utenti di Mozilla che negli ultimi mesi ha anche avviato uno studio per identificare il modo in cui Facebook, utilizzando i pixel di tracciamento sul web, traccia le attività web degli utenti. In passato, inoltre, Mozilla ha utilizzato la piattaforma di inserzioni pubblicitarie di Facebook per pubblicare annunci che denunciavano i sistemi di tracciamento e targeting di Meta.

Curiosamente (ma neanche troppo), il post del blog di Mozilla in cui viene citata la collaborazione di Meta (lo trovate linkato in fonte) non è stato condiviso dagli account Twitter di Firefox o di Mozilla stessa. Di solito, questi account tendono ad essere molto attivi in merito alle novità pubblicate sul blog con l’obiettivo di informare gli utenti e svelare le novità su cui l’azienda è al lavoro.

Da notare, inoltre, che l’annuncio di questa collaborazione è stato dato tramite un breve passaggio del lungo post pubblicato sul blog in cui si legge “Negli ultimi mesi abbiamo lavorato con un team di Meta (ex Facebook) su una nuova proposta che mira a consentire la misurazione della conversione – o attribuzione – per la pubblicità chiamata Interoperable Private Attribution, o IPA.” Non ci sono riferimenti alla collaborazione nel titolo.

Di certo, la notizia della collaborazione tra Mozilla e Meta non passerà inosservata. Anche il nuovo progetto di monitoraggio delle inserzioni potrebbe rappresentare un’importante novità per il futuro della navigazione web e dei sistemi di tracciamento delle campagne pubblicitarie online, anche in relazione alla gestione della privacy. Ne sapremo di più, di certo, nel corso del prossimo futuro.