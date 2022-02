L’app di incontri Tinder sta aggiungendo una nuova funzionalità “Appuntamento al buio” che prevede la necessità di chattare con gli utenti prima di poter vedere il loro aspetto.

Come funziona Appuntamenti al buio di Tinder

Blind Date è l’ultima trovata aggiunta a Tinder secondo cui gli utenti verranno appaiati in base a ciò che hanno in comune, a una serie di domande mirate per farsi un’idea dell’interlocutore e a vari giochi.

Gli utenti abbinati dall’IA di Tinder parteciperanno a una chat a tempo e risponderanno a domande o richieste quali “Va bene indossare una maglietta X volte senza lavarla”, oppure “Ho messo il ketchup su…”.

Se le risposte fornite non convinceranno sarà possibile passare a qualcun altro, mentre se entrambi gli utenti decideranno per il match, potranno finalmente vedere le foto dei rispettivi profili ed eventualmente proseguire con la reciproca conoscenza.

Tinder prova a promuovere la personalità nella sua piattaforma per gli incontri

Tinder non nasconde che la funzionalità fa leva sulla nostalgia degli anni ’90 e rivela che durante la fase di test iniziale gli utenti hanno ottenuto il 40% di corrispondenze in più rispetto alle altre funzionalità che includono profili e immagini, promuovendo la possibilità per un utente di incontrare qualcuno che trascurerebbe se si fermasse all’apparenza.

Gli utenti statunitensi di Tinder possono già accedere alla nuova funzionalità per gli appuntamenti al buio che sarà disponibile anche per gli utenti globali nelle prossime settimane.

