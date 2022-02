Lo store online ufficiale Samsung non è nuovo ad offrire delle occasioni imperdibili sui propri prodotti e, la promozione odierna, ne è una prova.

Da alcune ore infatti è possibile acquistare tutti i dispositivi del brand coreano a prezzi davvero ottimi grazie a una combinazione di offerte e coupon, grazie ai quali è possibile approfittare di sconti davvero unici, superiori anche a 200, 300 e 400 Euro in alcune occasioni (ad esempio smartphone, tablet e smartwatch). Non fanno eccezione i Notebook Samsung per cui vediamoli più nel dettaglio.

Due offerte bomba sui Notebook Samsung

Il primo prodotto è il convertibile Samsung Galaxy Book Pro 360, il prodotto di punta della linea notebook Samsung dotato di un ampio display da 15,6”, processore Intel® Core™ i7-1165G7 con grafica Intel® Xe Graphics, ben 16 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna. Il suo prezzo di listino è di 1699 Euro ma grazie all’offerta visibile sullo store e al coupon BOOK200, potete portarvelo a casa a 1089 Euro, davvero niente male.

Il secondo prodotto è il Samsung Galaxy Book, il modello di base, con processore Intel® Core™ i5-1135G7 o Intel® Core™ i7-1165G7, grafica Intel® Xe Graphics, display da 15,6”, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna. È disponibile a prezzi davvero ottimi:

nella versione con i5 il prezzo di listino è di 899 Euro che scende a 529 Euro con l’offerta e il coupon BOOK150 ;

; nella versione con i7 il prezzo di listino è di 1109 Euro che scende a 679 Euro con l’offerta e il coupon BOOK150.

Nel caso fossi interessato a scoprire maggiori informazioni sul Book Pro, dai un occhio alla nostra recensione.

Insomma, se stavate cercando un nuovo notebook, recente e per i più svariati utilizzi, questa è indubbiamente l’occasione giusta.