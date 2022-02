Per incentivare il passaggio dei propri clienti di rete fissa alla fibra FTTC e FTTH, TIM lancia una promozione che, fino a fine mese permette di beneficiare di un bonus di benvenuto di 30 euro. A seguire tutti i dettagli e le informazioni dell’offerta correlata nota come TIM Premium per te.

L’offerta di TIM per passare alla fibra

30 euro di bonus ai propri clienti di rete fissa che passano alle reti FTTC o fibra FTTH (qui per conoscere le differenze e per riconoscere le connessioni in fibra ottica) è quanto offre TIM fino al 28 febbraio 2022, salvo eventuali proroghe.

L’offerta in questione è riservata ad alcuni clienti selezionati che l’operatore considera a rischio abbandono (cioè cambio operatore), ai quali viene proposta una delle opzioni TIM Premium per te.

In breve, comprendono connessione a internet senza limiti con velocità massima fino a 1 Gbps, chiamate illimitate e TIMVISION incluso in versione Light. Niente modem incluso e prezzi precisi visto che si tratta di offerte specifiche che, in ogni caso possono variare fra i 29,90 euro al messe come minimo fino ai 59,90 euro.

E come incentivo, come dicevamo, c’è ora questo nuovo bonus di benvenuto pari a 30 euro, fino al 28 febbraio, che sarà visibile nella prima fattura utile a partire da aprile 2022.

