Continuano a fioccare le novità nel Gruppo LEGO che ha annunciato tre nuovi set dedicati all’universo di Star Wars e uno che farà la gioia dei fan Marvel. Tutti e tre saranno in vendita a partire dal primo marzo sullo store online e nei LEGO Store, così come nei migliori negozi di giocattoli.

Tre nuovi set per Star Wars

LEGO ha ampliato la collezione di caschi dedicati ai fan di Star Wars con tre nuove proposte che vanno ad affiancare quelle esistenti (Darth Vader, Boba Fett, Stormtrooper e Scout Trooper). Il più amato, almeno dai fan del lato chiaro della forza, sarà il casco di Luke Skywalker (Red Five) dotato di tutti gli elementi caratteristici come il microfono, la visiera rossa ed elementi traslucidi, oltre alla targhetta identificativa.

Chi continua a essere affascinato dal lato oscuro della forza non potrà che apprezzare il casco del Dark Trooper, con una combinazione di elementi rossi traslucidi e mattoncini bianchi che ricreano i caratteristici occhi rossi di questi soldati. Restando nella serie The Mandalorian non poteva mancare il Casco Mandaloriano, diventato già iconico, con i mattoncini con finitura laccata grigia che ricreano in maniera incredibilmente fedele le finiture metalliche del beskar.

Tutti e tre i caschi rappresentano una interessante sfida costruttiva, con un buon numero di mattoncini: il casco di Luke Skywalker e composto da 675 pezzi, quello del Dark Trooper da ben 693 mattoncini e quello del Mandaloriano può contare su 584 pezzi. Il prezzo sarà lo stesso per tutti e tre i set, 59,99 euro e la disponibilità è fissata per il primo marzo.

Il casco di Luke Skywalker è già prenotabile sullo store online, con un limite di due pezzi per utente, quindi se non volete farvelo sfuggire potete prenotarlo utilizzando il link sottostante, insieme ai link per gli altri due caschi così da conoscere ogni dettaglio.

Il Martello di Thor

I fan Marvel invece, in particolare quelli che amano il personaggio di Thor, non potranno lasciarsi sfuggire l’ultima creazione, anch’essa in arrivo il primo marzo. Parliamo del Mjölnir, il mitico martello della divinità nordica, diventato un oggetto di culto grazie anche alla lunga saga cinematografica del Marvel Cinematic Universe.

Un simile oggetto non poteva che peritare dimensioni considerevoli: il nuovo set è alto infatti ben 46 centimetri e poggia su una base di 29 centimetri che fa da espositore, con tanto di targhetta informativa. Il set è composto da 979 pezzi e include la minifigure di Thor, con annesso martello, ma la vera chicca è nascosta nella testa del martello.

Aprendola infatti sarà possibile accedere a uno scomparto segreto nel quale trovano posto tre degli oggetti più potenti della Infinity Saga: il Fuoco di Odino, il Tesseract e il Guanto dell’Infinito con le relative gemme. I tre oggetti possono rimanere celati alla vista o essere esposti, a fianco del Dio della guerra e della sua magnifica arma, su un apposito piedistallo.

Il Martello di Thor sarà in vendita su LEGO.com e nei LEGO Store a partire dal primo marzo al prezzo di 119,99 euro.

