Momodesign punta sulla micro-mobilità urbana e sulla sostenibilità con la sua nuova gamma di monopattini elettrici. L’azienda ha, infatti, annunciato l’arrivo di due nuovi modelli per questo settore dando il via a quello che viene definito un “nuovo corso” in linea con le strategie future del brand.

I nuovi monopattini elettrici di Momodesign puntano su design esclusivo, funzionalità innovative, come l’antifurto dotato di sistema NFC, e su un’elevata qualità costruttiva per soddisfare le esigenze degli utenti. Vediamo le caratteristiche dei nuovi EVO 9 e REVO 11, i nuovi monopattini elettrici firmati Momodesign.

Momodesign lancia due nuovi monopattini elettrici

La nuova gamma di monopattini elettrici di Momodesign comprende due opzioni. Il primo modello è EVO9 e rappresenta la soluzione d’accesso all’offerta di monopattini del brand. Il veicolo presenta indicatori laterali e utilizza la tecnologia NFC per massimizzare la sicurezza. Da segnalare la presenza di ruote da 8.5 pollici con camera d’aria che dovrebbero garantire un ottimo assorbimento degli impatti anche su percorsi più tortuosi che possono creare qualche problema di troppo agli utilizzatori di questo tipo di veicolo.

EVO9 presenta un motore da 400 W con tre livelli di velocità (6 km/h, 20 km/h e 25 km/h) e un’autonomia di utilizzo di 25 chilometri. Per quanto riguarda la ricarica, invece, serviranno 3/4 ore per raggiungere una carica completa. Da segnalare la presenza di un sistema antifurto NFC con una chiavetta contactless (disponibile anche come adesivo da attaccare allo smartphone) che può essere associata al monopattino, consentendo lo sblocco semplicemente avvicinando il dispositivo al display. La dotazione di sicurezza include anche le frecce direzionali, per semplificare al massimo l’indicazione degli spostamenti su strada.

Ad affiancare EVO9 c’è il top di gamma REVO11 che, oltre ad un design esclusivo, presenta alcuni elementi che lo distinguono dall’altra proposta di Momodesign. In particolare, il nuovo REVO11 presenta ruote da 10 pollici air free in grado di offrire un assorbimento ancora maggiore degli impatti. Da segnalare anche i doppi faretti anteriori e posteriori retroilluminati per massimizzare la sicurezza durante l’utilizzo notturno.

Tra le caratteristiche monopattino c’è troviamo la doppia ammortizzazione e la presenza di una batteria estraibile che semplifica al massimo la carica. Anche in questo caso troviamo un motore da 400 W ed il supporto a tre livelli di velocità (6 km/h, 20 km/h e 25 km/h). L’autonomia resta da 25 chilometri. I freni sono a disco e la dotazione include luce anteriore e posteriore, pieghevole e trasportabile, cavalletto.

I prezzi dei nuovi monopattini

La gamma di monopattini elettrici di Momodesign parte da 499 euro. Questo è il prezzo richiesto per l’acquisto del modello EVO9, disponibile nelle colorazioni Silver/Decal Nera, Grigio/Decal Fucsia, Antracite/Decal Nera e Militare/Decal Nera. Per il top di gamma REVO 11, invece, il prezzo è di 599,90 euro e le colorazioni sono Antracite/Nero/Decal Giallo Fluo, Bianco/Nero/Decal Bianca.

