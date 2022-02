Google Lens, per chi non lo sapesse, è un servizio vecchio un lustro che, tramite la fotocamera degli smartphone, permette di identificare ciò che inquadriamo, di base. Nato dalle ceneri di Google Goggles, pare tuttavia destinato a giungere anche altrove, ad esempio nella barra di ricerca di Google Chrome in versione desktop, stando alle ultime informazioni emerse. Scopriamo come.

Google Lens accanto all’icona microfono nella ricerca di Google

Niente webcam, o strane connessioni con fotocamere di dispositivi terzi. Google Lens sulla ricerca di Google di Chrome, secondo quanto segnalato da 9to5Google, inviterebbe gli utenti a cercare cose con le immagini caricate.

Basta toccare l’icona a fotocamera dedicata alla funzione, posizionata accanto al microfono nella barra di ricerca di Google, per avviarla, funzione che si presenta all’utente così: “Cerca un’immagine con Google Lens”.

A questo punto non resta che trascinare l’immagine desiderata o caricarla attraverso lo strumento dedicato per avviare la ricerca che, salvo cambiamenti, si presenta in questo modo:

Google Lens per Chrome pare al momento in fase di test considerando che chi ne ha segnalato la presenza si trovava nella modalità incognito del browser, e non ci sono al momento particolari conferme che possano far pensare a un rilascio globale della funzione.

Non che sia una completa novità, intendiamoci, visto che come ben saprete qualcosa di molto simile c’è già accedendo alla sezione immagini della ricerca di Google, dov’è presente un’icona del genere. Ma messa così in primo piano, è certo che avrebbe un altro impatto e diventerebbe decisamente più fruibile per chiunque.

Comunque, in attesa di ulteriori prove, fateci sapere nei commenti se anche voi avete notato qualcosa.

Leggi anche: Google Cloud apre le porte ai servizi basati su tecnologia blockchain