Il Festival di Sanremo è pronto a partire e anche quest’anno sarà accompagnato da Casa Sanremo, l’Area Hospitality del Festival della Canzone Italiana, che arriva alla sua quindicesima edizione. Quest’anno, per tutti gli utenti, è disponibile la piattaforma televisiva Casa Sanremo TV che permetterà di seguire tutti gli eventi collegati al Festival di Sanremo in modo ancora più semplice. Per gli utenti ci sarà la possibilità di sfruttare app dedicate per Fire TV, Apple TV e per dispositivi Android.

Casa Sanremo TV: disponibile l’app per seguire il Festival 24 ore su 24

Casa Sanremo mette a disposizione degli utenti una copertura completa del Festival di Sanremo con interviste, talk show, conferenze stampa, presentazioni di libri e tanti altri eventi collegati al Festival. Da quest’anno, per seguire tutti i contenuti di Casa Sanremo è possibile affidarsi anche alla piattaforma televisiva Casa Sanremo TV, disponibile tramite app su Amazon Fire TV, AppStore per Apple TV e Google Play Store. Prossimamente, inoltre, è in arrivo l’applicazione per Android TV.

Tramite l’app Casa Sanremo TV è possibile accedere a tre canali di Casa Sanremo (Casa Sanremo TV, Radio Casa Sanremo e il canale dedicato ai live). In questo modo, è garantita una copertura totale, 24 ore al giorno, di tutti gli eventi collegati al Festival che prende il via nella serata di oggi. Le varie applicazioni per l’accesso alla piattaforma TV sono state sviluppate da Xdevel, partner di Gruppo Eventi. Fino al prossimo 5 febbraio, le applicazioni di Casa Sanremo saranno lo strumento giusto per seguire, da vicino, tutti gli eventi del Festival.

Vincenzo Russolillo, presidente Consorzio Gruppo Eventi, ideatore e produttore di Casa Sanremo, commenta così il lancio della nuova piattaforma TV: “Ci siamo adeguati ancora una volta ad un ulteriore cambiamento rispetto al passato. Da domenica 30 gennaio è in funzione una App disponibile su Amazon Fire TV, App Store e Apple TV, Google Play Store e Android TV. Siamo molto soddisfatti perché i contenuti di Casa Sanremo saranno disponibili tutto l’anno”.