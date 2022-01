Craob X è il primo notebook “portless” al mondo, in quanto tutte le connessioni sono wireless, inclusa quella per l’alimentazione elettrica. Il notebook si distingue anche per il design leggero e ultrasottile e per le specifiche tecniche di alto profilo.

Craob X è il primo notebook completamente wireless

Grazie all’assenza delle porte di connessione fisiche, Craob X pesa appena 860 grammi e misura solo 7 mm di spessore, inoltre è dotato di un ampio display 4K UHD con cornici sottilissime in grado di riprodurre immagini luminose e vivide con colori realistici.

Le porte di connessione si trovano su un hub separato che garantisce anche la ricarica rapida wireless agganciandolo magneticamente sulla cover superiore.

Oltre a essere un caricabatterie magnetico, l’hub è dotato di varie porte I/O, tra cui USB-A, USB-C, Thunderbolt, jack per cuffie, slot per schede SD.

Le specifiche tecniche di Craob X degne di nota includono:

Processore Intel Core i7-1280P fino alla 12a generazione

Supporto per GPU Intel Iris Xe

Display 4K UHD+ da 13,3 pollici

Fino a 32 GB di RAM LPDDR5

SSD PCIe 4.0 x4 fino a 2 TB

Connettività wireless Intel Wi-Fi 6E

Disponibilità e prezzi del notebook Craob X

L’ultrabook Craob X sarà presto disponibile per l’acquisto, ma per ulteriori dettagli sui prezzi e sulla disponibilità è necessario tenere d’occhio il sito Web ufficiale.

