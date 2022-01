Come non detto, Wish continuerà a vendere in Italia, anche dopo il 1° marzo 2022, data fatidica che segna la chiusura della nota piattaforma di e-commerce in diversi Paesi.

Fra poco più di un mese, difatti, Wish non permetterà più di scaricare la propria app e di effettuare gli acquisti sulla propria piattaforma di e-commerce a diversi clienti.

La lista delle nazioni e delle località interessate dai cambiamenti in vigore a partire dal 1° marzo 2022 è disponibile direttamente nella pagina FAQ in “Condizioni generali di spedizione” > “FAQ – domande frequenti sulle modifiche dei Paesi disponibili per la spedizione”.

Comunque, come anticipato a noi la questione non interessa, visto che l’Italia non compare nell’elenco in questione. Salvo cambiamenti, è e sarà ancora possibile acquistare prodotti dalla nota piattaforma di e-commerce, ragion per cui, se dovesse servirvi qualcosa, vi basta accedere a Wish da questo link.

