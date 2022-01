Apprezzate da chi col computer ci gioca, ma anche ci scrive, le tastiere meccaniche sono uno strumento piuttosto interessante benché di “nicchia”, un po’ fuori moda nell’era del senza fili, ma pur sempre apprezzabile per tanti motivi. Oltre al particolarissimo feedback che promettono di restituire, sono particolarmente efficaci nella digitazione e negli input in generale, sono personalizzabili in vario modo e, pure più costose rispetto alle tradizionali. Per inciso, qui trovate qualche suggerimento per scegliere una tastiera meccanica e non sbagliare.

Questa premessa serve per introdurre il discorso sulle nuove tastiere meccaniche appena lanciate sul mercato da Logitech: la G413 SE e la G413 TKL SE, la versione tenkeyless, cioè senza tastierino numerico. Si tratta di due prodotti economici, dichiarati per il gaming, che saranno disponibili a giorni e di cui vale la pena soffermarci un minuti.

Prezzi e dettagli delle nuove tastiere meccaniche Logitech G413 SE

Logitech G413 SE e la sua sorellina TKL sono tastiere che il produttore dedica ai gamer che cercano un prodotto economico e al tempo stesso di buona qualità. La struttura della parte superiore è in lega di alluminio e magnesio spazzolato nero, su cui sono posti dei keycaps PBT con LED bianchi e anti-ghosting.

Logitech non ha specificato quali sono gli switch montati, ma ha fornito informazioni precise sul prezzo e sulla disponibilità. A tal riguardo le nuove tastiere meccaniche Logitech G413 SE e Logitech G413 TKL SE saranno disponibili dal mese di febbraio al prezzo di 79,99 dollari e 69,99 dollari, rispettivamente (che la cambio attuale equivalgono a 71 e a 63 dollari all’incirca).

Potrebbe interessarti anche: le migliori tastiere, ecco i nostri consigli