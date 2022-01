Con l’obiettivo di agevolare la transizione al nuovo standard DVB-T2, il Ministero dello Sviluppo Economico annuncia un’iniziativa che rende disponibile gratuitamente una smart card satellitare per ricevere solo i canali Rai, non tutta la piattaforma Tivùsat.

La Smart Card Satellitare Rai abilita esclusivamente la visione dei canali RAI via satellite nel caso in cui il cittadino incontrasse difficoltà nella ricezione della TV di Stato durante il processo di migrazione verso il nuovo standard digitale terrestre.

Hanno diritto alla Smart Card Satellitare Rai esclusivamente gli utenti che non ricevono i canali Rai nelle zone che gradualmente saranno interessate dal nuovo Piano Nazionale delle Frequenze.

La Smart Card Satellitare Rai sarà fornita gratuitamente agli utenti che ne faranno richiesta, ma è prevista una verifica da parte di un ente certificatore terzo individuato dal MISE sull’effettiva difficoltà di ricezione della programmazione Rai nella località segnalata. A tal proposito ricordiamo che il più delle volte basta effettuare la risintonizzare dei canali sulla TV o sul decoder.

La Smart Card Satellitare Rai può essere usata esclusivamente all’interno di dispositivi certificati (Cam o Decoder satellitari) allacciati a un impianto per la ricezione satellitare dei canali radiotelevisivi.

Come richiedere la Smart Card Satellitare Rai

È possibile richiedere la Smart Card Satellitare Rai attraverso questo sito, tuttavia le richieste verranno prese in carico solo dopo che l’ente certificatore avrà effettuato specifiche verifiche tecniche sulla difficoltà di ricezione del segnale TV nella località segnalata.

In caso di esito favorevole il cittadino potrà ritirare gratuitamente la smart card presso la sede Rai regionale, oppure a domicilio con spese di spedizione a suo carico. Con l’occasione ricordiamo che il Bonus TV è stato rifinanziato per il 2022, con decoder a domicilio per alcuni utenti.

