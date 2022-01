Vodafone non perde tempo e presenta subito la sua contromossa al lancio della prima offerta fibra di Iliad avvenuto nella giornata di ieri. Per i già clienti Vodafone di rete mobile è possibile sfruttare una nuova promozione che permette di attivare un abbonamento in fibra ottica con canone scontato ad appena 19,90 euro al mese (sfruttando la convergenza fisso + mobile). Vediamo i dettagli della nuova promozione:

La fibra Vodafone proposta in offerta da 19,90 euro

Vodafone sta iniziando a inviare alcuni SMS ai suoi clienti mobile proponendo la possibilità di attivare l’abbonamento Internet Unlimited per la connessione di casa ad un prezzo scontato. L’offerta in questione è disponibile sul sito ufficiale dell’operatore con un costo di 24,90 euro al mese mentre i già clienti mobile hanno la possibilità di attivarla al prezzo scontato di 22,90 euro al mese (ma senza chiamate illimitate dal telefono di casa).

La promo “ad personam” inviata da Vodafone ai suoi clienti di telefonia mobile consente di attivare Internet Unlimited a partire da 19,90 euro al mese, beneficiando quindi di uno sconto di 5 euro rispetto al prezzo praticato sul sito ufficiale. Tale promozione è però riservata solo ad una cerchia ben precisa di utenti, che riceveranno la comunicazione da Vodafone, e potrà essere attivata esclusivamente in caso di disponibilità della fibra ottica FTTH o della fibra mista FTTC.

La proposta di Vodafone include la linea telefonica fissa con chiamate a consumo ed una connessione ad Internet illimitata (fino a 2.5 Gigabit in caso di fibra FTTH). Nel prezzo è inclusa la Vodafone Station che, per gli abbonamenti in fibra ottica, è disponibile nella nuova variante con supporto al Wi-Fi 6. L’abbonamento può essere personalizzato con l’aggiunta delle chiamate illimitate dal telefono di casa, al costo di 3 euro in più al mese.

L’offerta fibra di Vodafone prevede anche la possibilità di abbinare all’abbonamento per la connessione Internet di casa una sottoscrizione a Netflix (piano Standard) con un costo aggiuntivo di 10 euro al mese. Gli abbonamenti di rete fissa di Vodafone includono anche la possibilità di aggiungere la Vodafone TV o SIM dati con 150 GB al mese. Per attivare le promozioni inviate via SMS dall’operatore ai suoi clienti di rete mobile sarà necessario recarsi in negozio.

Basterà per contrastare Iliad?

Con questa nuova promozione, Vodafone riduce ulteriormente il costo del suo abbonamento in fibra ottica, sfruttando la convergenza fisso + mobile. Si tratta di una vera e propria contromossa a quanto annunciato da Iliad che mette a disposizione la sua prima offerta fibra ottica a partire da 15,99 euro al mese per i già clienti mobile (23,99 euro al mese per chi non è già cliente).

L’offerta di Iliad include la nuova Iliadbox (senza supporto al Wi-Fi 6) e presenta un costo di attivazione di 39,99 euro. Il prezzo dell’offerta Iliad è “per sempre” un fattore che potrebbe fare la differenza rispetto alle soluzioni degli altri provider. La controproposta di Vodafone è comunque molto interessante anche per via delle diverse possibilità di personalizzazione.

