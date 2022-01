Porsche ha ottimizzato il suo sistema di infotainment, Porsche Communication Management (PCM), presente nei modelli 911, Tycan, Cayenne e Panamera aggiungendo molte nuove funzioni. Fra queste c’è una nuova interfaccia, l’integrazione di Spotify, e molto altro.

Porsche aggiorna il sistema di infotainment con diverse novità

La nuova versione di PCM, giunta alla versione 6.0, porta nuove icone colorate che facilitano l’individuazione delle funzioni presenti nel sistema. È stato integrato Spotify che permette quindi ai possessori di una Porsche e di un abbonamento Spotify Premium di collegare il proprio account in modo da avere tutta la libreria multimediale direttamente sul veicolo senza dover utilizzare lo smartphone. Presente anche una nuova opzione chiamata Go To Radio, che permette di ricercare un brano simile a quello in riproduzione.

Porsche ha perfezionato il proprio algoritmo in modo da pianificare un percorso in maniera più efficiente. L’algoritmo ottimizzato dà maggiore priorità alle stazioni di ricarica con maggiore potenza energetica ed è quindi in grado di pianificare le soste di ricarica in modo più efficiente. Inoltre, nel calcolo del tempo di guida totale, il Charging Planner ora considera anche il tempo necessario per iniziare e terminare il processo di ricarica presso il punto di ricarica.

Se ciò non bastasse è stata introdotta una funzione di zoom dinamico per la stazioni di ricarica. Il sistema visualizza tutte le opzioni di ricarica disponibili nelle immediate vicinanze, inclusa l’indicazione che avvisa se sono attualmente in funzione o meno. Un nuovo filtro permette di ordinare i punti di ricarica in base alla potenza e, nella visualizzazione estesa della mappa, potremmo vedere solamente quelle che offrono una velocità di ricarica maggiore. Il sistema di navigazione, anch’esso rinnovato, include un nuovo pannello di monitoraggio del percorso, sul quale è possibile visualizzare o nascondere individualmente gli eventi rilevanti durante il viaggio.

L’aggiornamento migliora inoltre la funzionalità del Voice Pilot e perfeziona l’assistente vocale, che garantisce un accesso facilitato a diverse funzioni fra cui le notizie, il manuale operativo e lo streaming musicale.

Queste nuove funzionalità sono presenti di serie su tutte le Porsche 911, Taycan, Cayenne e Panamera di nuova configurazione benché la dotazione specifica dipende dall’equipaggiamento e dal tipo di propulsore della vettura.

Potrebbe interessarti anche: Nissan, Renault e Mitsubishi insieme per abbattere i costi delle auto elettriche