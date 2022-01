Dopo un 2021 ricco di soddisfazioni, che ha visto le vendite crescere in tutto il territorio dell’Unione Europea, Eskute ha annunciato nuovi ed eccitanti piani di aggiornamento per il 2022, che vedrà novità interessanti sia nella linea di city bike sia in quella di mountain bike. Tra i miglioramenti promessi dalla compagnia troviamo una maggiore autonomia ma anche un modello fat tyre, il primo per il brand.

Un 2021 da ricordare per Eskute

L’anno appena trascorso è stato molto importante per l’industria delle bici elettriche, che ha osservato una rapida crescita, dovuta in gran parte alla crescente domanda di mezzi di trasporto sostenibili, in grado di aiutare gli utenti a essere attivi nell’ottica di ridurre al minimo l’impatto ambientale. Secondo quando afferma il portale Statista, il mercato delle e-bike raggiungerà i 120 miliardi di dollari nel 2030, con il mercato europeo che richiederà almeno 10 milioni di bici all’anno.

Eskute non si è certo fatta trovare impreparata e nel corso del 2021 ha lanciato quattro diversi modelli, due city bike e due mountain bike, tutti in regola con le normative europee, in particolare per quanto riguarda la potenza del motore limitata a 250 watt. I modelli base sono dotati di un motore montato sul mozzo posteriore con una trasmissione a sette velocità, autonomia di circa 70 chilometri e pneumatici anti foratura.

Chi vuole maggiori emozioni può rivolgersi alle versioni Pro, con motore centrale per una migliore trazione e stabilità, autonomia che sfiora i 100 chilometri e un nuovo sensore di coppia che rende più agevoli le pedalate, aumentando allo stesso tempo l’autonomia. Sia i modelli per la città che quelli per l’uso off-road adottano soluzioni specifiche per i rispettivi scenari di utilizzo, per ottenere il meglio in ogni situazione.

Alan Chen, CEO di Eskute, si dichiara soddisfatto dell’anno appena chiuso e sembra avere le idee molto chiare sull’immediato futuro della compagnia:

“Il mercato delle e-bike ha ottenuto molta attenzione negli ultimi anni, Eskute ha saputo conquistare la fiducia dei propri clienti nel 2021, mostrando le grandi capacità del proprio reparto di Ricerca e Sviluppo e potendo contare su una catena produttiva di alto livello. I nostri modelli per il 2022 saranno basati sulle solide fondamenta rappresentare dalle bici esistenti e porteranno una migliore esperienza di guida in tutto il mondo grazie anche alle segnalazioni ricevute in questi mesi.“

Nonostante la pandemia la crescita di Eskute è stata impressionante: nel solo mercato inglese le vendite sono cresciute del 140% tra il secondo e il quarto trimestre dello scorso anno, mentre nel resto dell’Europa la crescita ha toccato il 175%, numeri decisamente impressionanti di questi tempi. Il 2022 di Eskute potrebbe portare anche all’apertura di negozi offline e di centri di riparazione, anche attraverso una rete di partner con cui collaborerà.

Per maggiori informazioni sulla linea di prodotti Eskute vi rimandiamo al sito ufficiale del brand.

Informazione Pubblicitaria

