Continuano i giorni di offerte da MediaWorld con l’iniziativa TV e PC Mania: fino al 26 gennaio tanti sconti su portatili, tablet, Smart TV e prodotti gaming. Data la nutrita selezione di prodotti in offerta – e non dimenticate che fino al 30 gennaio è attiva anche la promo XDays – ci siamo presi la libertà di fare una scrematura delle migliori offerte: le troverete qui in basso, divise per categoria.

Gli acquirenti possono anche usufruire di un finanziamento a tasso zero per prodotti a partire da 199 euro in su con TAN 0% e TAEG 0%: si tratta di una iniziativa interna a MediaWorld, per cui vi rimandiamo alla pagina dedicata. Inoltre vi ricordiamo che MediaWorld offre ben 4 mesi gratuiti di Apple Music: basta effettuare l’accesso qui e inserire le credenziali del vostro Apple ID.

PC Mania MediaWorld: portatili e convertibili

PC Mania MediaWorld: computer desktop e all-in-one

APPLE iMac 24″ M1 8 CPU 8 GPU 256GB (Rosa, Azzurro, Verde) in offerta a 1599 euro invece di 1719 euro;

invece di 1719 euro; APPLE iMac 24” CTO M1 8 CPU 7 GPU 256Gb (Argento, Azzurro, Rosa, Verde) in offerta a 1399 euro invece di 1499 euro;

invece di 1499 euro; ACER NITRO 50 con Core i5 a 899 euro invece di 1099 euro;

PC Mania MediaWorld: tablet

PC Mania MediaWorld: TV

PC Mania MediaWorld: gaming e periferiche

