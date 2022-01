BTicino svela un nuovo sistema di antifurto in grado di abbinare prestazioni professionali e soluzioni flessibili per massimizzare la sicurezza della propria casa e della propria famiglia. La proposta di BTicino prevede, inoltre, il collegamento del sistema antifurto all’impianto connesso di casa in modo da arricchire e potenziare l’ecosistema della propria Smart Home. Tramite l’applicazione ufficiale, inoltre, sarà possibile accedere a varie funzionalità di controllo remoto. Vediamo i dettagli della nuova proposta di BTicino.

Il nuovo sistema di sicurezza e antifurto di BTicino

Il nuovo antifurto di BTicino rappresenta un sistema di sicurezza semplice e smart. Il cuore del sistema è rappresentato da una centrale a cui si potranno collegare fino a 128 dispositivi, per garantire la massima sicurezza. Alla centrale sarà possibile connettere sensori di movimento, contatti magnetici radio e sensori volumetrici per mantenere sempre elevato il livello di sicurezza in casa. L’applicazione di rilevatori da esterno, da installare su porte e finestre, può segnalare intrusioni mentre i rilevatori volumetrici offrono una barriera di protezione in grado di coprire un’area intera per un’estensione di 12 metri.

Il sistema di sicurezza di BTicino può essere gestito e controllato tramite app. Grazie all’applicazione BTicino Home Alarm è, infatti, possibile accedere a svariate funzionalità. Ad esempio, l’utente potrà inserire o disinserire l’allarme, controllare lo stato dell’impianto o attivare o disattivare determinati sensori. Dall’app è anche possibile accedere, in tempo reale, alle immagini inviate dalle telecamere installate all’interno dell’abitazione. Da notare, inoltre, che il sistema antifurto di BTicino è integrabile con il sistema domotico MyHome_Up per controllo da remoto ancora più completo.

Le funzioni domotiche di casa potranno essere abbinate direttamente all’antifurto. Ad esempio, quando il sistema antifurto è attivo, dopo che si è usciti di casa, il sistema domotico potrà chiudere in automatico le serrande, spegnere le luci e impostare la temperatura su di un livello di risparmio. Per gli utenti più esigenti c’è il kit security di Netatmo che comprende le telecamere Wi-Fi ed i sensori di apertura oltre che la sirena interna. Da segnalare anche l’integrazione con il videocitofono Classe 300 Eos per avere un controllo completo degli ingressi.

