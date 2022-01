Alla Stanford University stanno studiando una soluzione per realizzare dei pannelli solari che potrebbero rivoluzionare le auto elettriche. In passato ci sono già stati tentativi di questo tipo, ma la tecnologia non era ancora all’altezza, mentre ora un gruppo di ricercatori ha trovato una soluzione interessante che potrebbe rivelarsi una svolta decisiva grazie all’utilizzo delle nanostrutture.

La novità è rappresentata da particolari materiali semiconduttori denominati TMD che potrebbero riuscire a ricaricare la batteria in modo significativo e a rivoluzionare così quindi la mobilità elettrica.

Come i pannelli solari in TMD potrebbero rivoluzionare la mobilità elettrica

Lo studio abbraccia anche i tradizionali pannelli fotovoltaici che sono realizzati al 95% in silicio, un materiale tutt’altro che perfetto, a differenza dei TMD che sono più leggeri, flessibili e anche più ecologici.

Per quanto i TMD siano molto promettenti, al momento hanno una capacità di conversione dell’energia solare in energia elettrica pari al 2% circa, mentre i pannelli in silicio arrivano anche al 30%. Tuttavia i ricercatori della prestigiosa università californiana succitata affermano di poter arrivare presto al 5,1% con i TMD e di poter incrementare ulteriormente il valore ottimizzando i prototipi, fino a raggiungere rendimenti di conversione del 27%.

A quel punto droni, dispositivi elettronici e anche le auto elettriche potrebbero ricaricare le loro batterie con il sole mentre circolano e ridurre drasticamente la necessità di sostare per fare rifornimento di energia elettrica.

