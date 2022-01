La corsa alla mobilità elettrica sta procedendo a gran velocità e le compagnie del settore stanno vedendo i frutti dei loro investimenti dalle ricariche rapide tramite colonnine.

Tra queste Shell e il colosso petrolifero britannico BP che avrà presto importanti ritorni economici dalle ricariche elettriche fast che l’azienda ha lanciato meno di due anni fa come parte di un grande piano industriale per indirizzare il proprio business verso una maggiore sostenibilità.

BP e Shell: le scelte motivate dagli ottimi ritorni dalle ricariche elettriche fast

In un’intervista a Reuters, Emma Delaney, responsabile clienti e prodotti dell’azienda, ha rivelato alcuni dettagli sulla redditività delle colonnine per auto elettriche.

La dirigente ha dichiarato che la società si sta avvicinando al punto in cui i guadagni derivanti da una ricarica elettrica completa superano quelli che arrivano da un pieno di carburante, grazie alla ricarica ad alta potenza che velocizza l’operazione di rifornimento.

La manager non ha menzionato le cifre e nemmeno una previsione su quando ci sarà il sorpasso dell’auto elettrica su quella endotermica in termini di ricavi per le compagnie, tuttavia ha specificato che la rincorsa sta procedendo a gran velocità grazie alle politiche dell’Unione europea e del Regno Unito che spingono gli automobilisti verso i veicoli a batteria.

Gli ultimi dati pubblicati da BP mettono in risalto come le vendite di elettricità nel terzo trimestre 2021 siano aumentate del 45% rispetto al periodo precedente e visto che la società mira a passare dagli attuali 11.000 punti di ricarica a 70.000 entro il 2030, i dati sembrano destinati a migliorare, ma compagnie concorrenti come Eni e Shell non staranno certo a guardare.

Per l’appunto, Shell ha appena convertito un distributore di carburante londinese in hub di ricarica riprogettando da zero l’intera struttura per renderla sostenibile attraverso un ampio uso di legno e pannelli fotovoltaici che ricoprono la pensilina e servizi per i clienti che seguono la stessa filosofia.

