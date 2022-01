Se nemmeno il freddo e le intemperie riescono a tenervi al chiusi in casa e fate parte di quella schiera di utenti che amano andare in bici anche in inverno, soprattutto per sentieri e stradine sperdute, l’offerta di oggi di GogoBest risulterà indubbiamente interessante.

Parliamo infatti di un risparmio superiore ai 400 euro per l’acquisto di una e-bike Bezior XF200, decisamente interessante proprio per l’attività off-road, grazie a una serie di caratteristiche uniche.

Bezior XF200, la e-bike da 1000 watt

Il punto di forza di Bezior XF200 è indubbiamente il suo motore elettrico da 1.000 watt, che le permette di avere prestazioni decisamente fuori dal comune. Senza entrare nel merito dell’utilizzo su strada, visto che il motore da 1000 watt consente la circolazione solo in aree private (trovate maggiori dettagli nella nostra guida), vale la pena segnalare una dotazione tecnica di ottimo livello.

L’utilizzo di una lega di alluminio consente di contenere i pesi entro limiti accettabili, seppur importanti: Bezior XF200 pesa infatti 27 Kg ma è in grado di sopportare un carico fino a 200 Kg, risultando quindi molto robusta anche per impegni offroad.

La batteria in dotazione ha una capacità di 15 Ah, sufficienti a coprire 50 Km in modalità full electric e 130 Km in modalità assistita, selezionabile tramite il comando sul manubrio. La vocazione da fuoristrada si nota innanzitutto dalle sospensioni, la posteriore a olio, in grado di assorbire anche le peggiori asperità del terreno per una guida confortevole in numerose situazioni.

La batteria può essere rimossa, per rendere più agevole la ricarica, che può comunque essere effettuata anche con l’accumulatore al proprio posto. La velocità massima che può essere raggiunta in modalità “full electric” è di 40 Km/h, che possono essere raggiunti in meno di 5 secondi.

Il motore inoltre permette di superare pendenze fino a 35 gradi, molto utile sia in città che in fuoristrada, per rendere meno faticose le proprie escursioni. Le ruote da 20 pollici di tipo “fat” assicurano un buon comfort e un’ottima tenuta su tutte le superfici mentre la certificazione IP65 garantisce che acqua e polvere non vadano a danneggiare il mezzo.

Potete acquistare Bezior XF200 su GogoBest, con spedizione gratuita dall’Europa. al prezzo di 1.269 euro invece di 1.600 euro utilizzando il coupon 5HJMPCWNB7K3. A seguire il link per l’acquisto.

Acquista Bezior XF200 su GogoBest

Informazione Pubblicitaria