Samsung nei prossimi mesi lancerà nuovi modelli di smart TV che utilizzano i pannelli W-OLED di LG Display, riconoscendo così la grande qualità dei prodotti dell’azienda concorrente.

La nuova serie di smart TV era inizialmente in programma per maggio ma, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, per il suo lancio ufficiale ci sarà da attendere sino a giugno.

Samsung e LG, da acerrime rivali a partner

Risale allo scorso dicembre la decisione della Business Support Task Force di Samsung, il più alto organo decisionale del colosso coreano, di puntare sui pannelli W-OLED forniti da LG e una sorta di conferma è arrivata all’inizio di questo mese, quando il nuovo CEO, Han Jong-hee, ha dichiarato in occasione del CES 2022 di Las Vegas che l’azienda stava valutando tale opportunità.

Dato che la Business Support Task Force ha già approvato l’acquisto dei pannelli W-OLED di LG, Samsung sta ora esaminando il contratto con una prospettiva a livello lavorativo e ciò sta causando il ritardo con il via libera, a causa del quale il colosso coreano ha deciso di posticipare i suoi programmi per informare i vari distributori di questa importante novità (nei progetti iniziali il team marketing avrebbe dovuto discutere di tale modifica in occasione del CES 2022).

Stando a quanto emerge da fonti vicine a Samsung, il produttore ha già raggiunto un accordo con LG Display in virtù del quale acquisterà i suoi pannelli (pare che il quantitativo si aggiri intorno a 2 milioni di unità) ad un prezzo simile a quello al quale li acquista la rivale LG Electronics.

Una volta risolti i dettagli, per il colosso coreano non dovrebbe essere difficile sfruttare i panelli W-OLED di LG nelle proprie smart TV e sarà interessante scoprire quali saranno i punti di forza su cui Samsung deciderà di fare leva per la campagna marketing dedicata al loro lancio. Staremo a vedere.

