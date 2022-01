Meta, ovverosia Facebook, si sta estendendo anche ad altre realtà che vanno oltre il famoso social network. L’anno scorso, ad esempio, è stato annunciato che l’azienda sta progettando un proprio smartwatch molto particolare, caratterizzato da un display staccabile e due fotocamere, che possono essere rimosse dal proprio polso per poter registrare video o scattare foto da condividere poi su Instagram o Facebook.

Uno smartwatch con display e tre telecamere rimovibili: ecco i dettagli

Il 24 Giugno 2021 Facebook Technologies, oramai sotto il nome di Meta Platforms, aveva depositato un brevetto presso l’OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) per un “modulo fotocamera rimovibile per un dispositivo indossabile”, con l’approvazione del documento (ben 49 pagine), avvenuta proprio ieri il 13 Gennaio 2022.

L’ampia documentazione descrive due modelli di uno smartwatch. Il primo ha un display quadrato, simile alla foto qua in alto, mentre il secondo ha un display rotondo. La funzionalità dei vari orologi è pressoché la stessa. Si tratta di smartwatch con display removibile e telecamere incorporate nello schermo (la documentazione presuppone principalmente tre fotocamere). Vengono utilizzati diversi tipi di obiettivi, come un obiettivo macro, un teleobiettivo, un obiettivo con zoom ottico e un grandangolare.

Lo smartwatch sarebbe dotato di un secondo display, anch’esso con più fotocamere e lo stesso form factor del primo. L’utente potrebbe così staccare lo schermo dall’alloggiamento, con quest’ultimo che rimane al polso dell’utente insieme al cinturino. Il display può essere scambiato e utilizzato anche per altri scopi come AR / VR / MR. È tenuto in posizione da magneti, con il modello rotondo che è configurato per ruotare. La rotazione può essere eseguita sia in senso orario che antiorario, con i magneti che devono toccarsi, garantendo cinque posizioni di rotazione fisse.

Non si tratta di una ghiera girevole come il Samasung Galaxy Watch 4 Classic, ma funziona in maniera completamente diversa. In questo caso, rotando lo schermo, l’utente può facilmente selezionare un obiettivo diverso della fotocamera, che dev’essere impostato a ore 12. La selezione di una telecamera ne impedisce pertanto l’utilizzo delle altre nello stesso momento.

La fotocamera può essere utilizzata per scattare foto e video per poi condividerli sui social media, mentre la telecamera permette di effettuare videochiamate. La coppia di display rimovibili del quale sono dotati gli smartwatch, può funzionare anche con altri sistemi come display montato sulla testa (HMD) o occhiali smart.

Sebbene Facebook non abbia ancora rilasciato un suo visore AR, l’anno scorso aveva mostrato un prototipo funzionante. Presentato col nome di Project Cambria, durante l’annuncio venne dichiarato che in futuro sarebbe stato possibile utilizzarlo con uno smartwatch come input, il che potrebbe rendere possibile l’immissione contemporanea di ambi i prodotti sul mercato. Ma Meta non è l’unico coinvolto nello sviluppo di un visore AR, anche Apple prevede di rilasciarne uno quest’anno.

L’orologio sarebbe inoltre dotato di funzioni dedicate alla salute, con sensori per la frequenza cardiaca, temperatura corporea, un misuratore a infrarossi e sensori di movimento e riconoscimento dell’attività. Presente anche la possibilità di collegarlo al proprio smartphone, s’intende.

Un mercato, quello degli indossabili, ricco di concorrenti

Con Apple leader nel mercato che lanciato Apple Watch 7 lanciato verso la fine dello scorso anno, Google anch’essa al lavoro sul suo Pixel Watch (che potrebbe integrare una fotocamera), e con Samsung che ha richiesto l’approvazione di un brevetto per un Galaxy Watch con display rotante e uno con display arrotolabile e fotocamera integrata, è interessante scoprire come Meta intende esordire in questo mercato. Ma Facebook non sarà sola, anche IBM sembra voler tentare, puntando ad uno smartwatch pieghevole simile all’idea di OPPO.

Vorreste vedere uno smartwatch del genere in commercio? Fateci sapere la vostra utilizzando l’apposito box dei commenti.

