La casa taiwanese è pronta a lanciare in Europa un nuovo scooter elettrico, la versione a zero emissioni del suo popolare modello a combustibile. Si chiama Kymco Like 125 EV e promette caratteristiche uniche in termini di autonomia e prezzo.

Kymco Like 125 EV promette fino a 200 Km di percorrenza

Il motore del nuovo scooter elettrico Kymco non è particolarmente potente e arriva a erogare una potenza di 3,2 kW (4,3 CV) e una coppia di 124 Nm, comunque quanto basta per muoversi (a lungo) in un contesto cittadino.

Le due batterie di serie estraibili hanno ciascuna una capacità di 0,6 kWh, di poco superiore a quelle utilizzate su molte bici elettriche, ma in caso di necessità lo scooter può funzionare anche con entrambe le batterie estratte e in carica, grazie alla presenza di un’ulteriore batteria interna da 550 Wh.

Inoltre, nel vano sottosella si possono affiancare altre due batterie aggiuntive a quelle di serie. Con tutte e cinque le unità, l’autonomia massima dichiarata arriva a ben 200 km.

Esteticamente accattivante, Kymco Like 125 EV è compatto e maneggevole (ha anche la retromarcia) con il suoi 110 kg di peso. Il display digitale include la navigazione GPS e una presa USB nel vano portaoggetti. Non manca la possibilità di connettere il veicolo all’app dedicata su smartphone per visualizzare sul cruscotto tutte le informazioni riguardanti lo stato del veicolo.

Kymco Like 125 EV: un probabile prezzo bomba

La casa è pronta a lanciare Kymco Like 125 EV in Europa, ma al momento non è ancora stata annunciata una data e nemmeno il prezzo finale, tuttavia le indiscrezioni parlano di 1.200 euro, un prezzo da bici elettrica usata per intendersi. Sull’autonomia ci si può credere, sul prezzo diremmo di no.

