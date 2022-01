HMD Global ha ampliato oggi la sua gamma di dispositivi indossabili in India lanciando le cuffie Nokia Lite Earbuds e Nokia Wired Buds. Entrambi i prodotti promettono di offrire un’esperienza di alto livello a un prezzo speciale.

Nel frattempo OnePlus ha annunciato le cuffie true wireless OnePlus Buds Pro Special Edition che sfoggiano una brillante verniciatura argento chiamata “Mithril”.

Le Nokia Lite Earbuds sbarcano in India a un prezzo conveniente

Le economiche cuffie true wireless Nokia Lite Earbuds sono state annunciate originariamente lanciate in Europa nove mesi fa, ma solo ora stanno arrivando sul mercato indiano. Le gemme sono dotate di driver da 6 mm che secondo Nokia offrono una qualità del suono simile a quella di uno studio e garantiscono fino a 6 ore con una singola carica che diventano 30 ricaricandole utilizzando l’astuccio.

Nokia Lite Earbuds consentono di controllare la riproduzione della musica, rispondere alle chiamate e richiamare Google Assistant o Siri attraverso i controlli touch, tuttavia le gemme non hanno alcun grado di protezione IP per la resistenza all’acqua o al sudore.

Le cuffie cablate Nokia Wired Buds approdano in India

Le cuffie Nokia Wired Buds si collegano tramite jack audio da 3,5 mm, presentano un design ergonomico e promettono di offrire una qualità audio superiore con un suono ricco e chiaro.

Queste cuffie non offrono la cancellazione attiva del rumore, ma l’azienda afferma che l’isolamento acustico passivo ottenuto dal design angolato dovrebbe ridurre a sufficienza il rumore ambientale, inoltre sono dotate di un microfono e di un pulsante multifunzione per le chiamate.

Altre caratteristiche includono un cavo piatto e antigroviglio, il supporto di Google Assitant, Amazon Alexa e Siri e un jack audio a 135 gradi.

Prezzi e disponibilità di Nokia Lite Earbuds e Nokia Wired Buds

Le cuffie Nokia Lite sono disponibili in un’unica colorazione Charcol e costano circa 33 euro, mentre le Nokia Wired Buds sono disponibili nei quattro colori nero, bianco, blu e rosso al prezzo di soli 3,50 euro circa. Entrambi i prodotti saranno in vendita a partire da oggi su nokia.com e presso i principali rivenditori online e offline.

Caratteristiche delle cuffie OnePlus Buds Pro Special Edition

All’evento di lancio di OnePlus 10 Pro in Cina l’azienda ha annunciato anche un’edizione speciale delle cuffie true wireless OnePlus Buds Pro.

La nuova variante si distingue per una verniciatura color argento denominata “Mithril”, metallo immaginario che si trova nell’universo de Il Signore degli Anelli, e presenta un’esclusiva struttura in metallo argentato brillante sia per le gemme che per l’astuccio.

Le cuffie OnePlus Buds Pro sono dotate di driver da 11 mm, connettività Bluetooth 5.2 e 3 microfoni per la cancellazione attiva del rumore. Le gemme sono classificate IP55 per la resistenza agli schizzi d’acqua e sono alimentate da una batteria da 37 mAh che offre fino a 7 ore di riproduzione musicale.

La custodia è dotata di ricarica cablata tramite USB di tipo C e ricarica wireless Qi e include una batteria da 520 mAh. L’autonomia totale può arrivare dunque fino a 38 ore con ANC disabilitato. A parte il nuovo colore, le cuffie OnePlus Buds Pro Special Edition non aggiungono nulla di nuovo.

Disponibilità e prezzi delle OnePlus Buds Pro Special Edition

Le cuffie OnePlus Buds Pro Special Edition costano circa 110 euro, ma saranno vendute a un prezzo scontato di circa 97 euro a partire dalle 16:00 ora locale di oggi per un periodo di tempo limitato.

