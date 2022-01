Il mercato della smart home è in costante crescita e Aqara si sta ritagliando uno spazio importante grazie a una line up di sensori e dispositivi sempre più evoluti. La compagnia cinese ha annunciato, in occasione del CES 2022, i primi due sensori basati sul protocollo Thread, confermando inoltre il proprio impegno per Matter, un altro standard che può contare sull’appoggio di numerosi colossi della tecnologia.

Primi sensori Thread

Il protocollo Thread, basato su indirizzi IP, è indubbiamente molto promettente, visto che permette di creare una rete mesh di sensori che comunicano tra loro e che si appoggiano a un router per la connessione a Internet.

Aqara ha scelto due prodotti iconici, il sensore di movimento e quello di apertura porte/finestre, per portare al debutto Thread nella propria line-up, nel corso della seconda metà del 2022. I nuovi prodotti, pur mantenendo le linee dei modelli attuali, saranno immediatamente riconoscibili e porteranno grandi vantaggi per gli utilizzatori.

Migliore compatibilità, affidabilità, sicurezza e consumi ridotti sono i punti di forza del nuovo protocollo e Aqara intende sfruttarlo per realizzare prodotti ancora più affidabili e innovativi.

Confermato il supporto a Matter

La relativa “giovinezza” del mercato smart home fa si che ci siano molti standard in competizione tra di loro e Matter cerca di porre rimedio alla situazione offrendo una soluzione unificata. Dalla sua il nuovo standard ha il supporto di numerosi colossi della tecnologia come Google, Apple, Amazon, Huawei, OPPO ma anche brand più affini come SmartThings, Tuya, Somfy e Signify.

Aqara aveva già espresso il proprio interesse alla tecnologia e ha confermato che nel corso delle prossime settimane procederà al rilascio di un aggiornamento via OTA dei propri hub Aqara M2 e Aqara M1S, dedicati attualmente ai dispositivi ZigBee. In questo modo gli utenti potranno continuare a utilizzare hub e sensori esistenti e aggiungere, quando necessario, i nuovi sensori basati sulla tecnologia Matter, allungando di fatto la vita dei dispositivi.

Ricordiamo che Thread è una delle tecnologie supportate da Matter, pertanto i dispositivi che supportano il protocollo potranno comunicare in maniera nativa con altri dispositivi IoT nell’ecosistema. I prodotti Thread realizzati da Aqara supporteranno inoltre la connettività BLE per garantire una migliore operatività in qualsiasi situazione.