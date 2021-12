La Rai annuncia la nascita di RaiPlay Sound, una piattaforma creata con l’obiettivo di offrire al pubblico le dirette di tutti i canali Radio Rai e la possibilità di riascoltare le trasmissioni preferite, con l’aggiunta di contenuti originali prodotti per questo nuovo servizio.

Grande importanza nell’offerta di RaiPlay Sound sarà data ai podcast, che spazieranno tra vari argomenti, dall’intrattenimento al racconto della realtà, dall’attualità alla musica.

Come funziona e cosa offre RaiPlay Sound

Così come viene spiegato dalla Rai, su questa nuova piattaforma gli utenti avranno a propria disposizione cataloghi navigabili per generi, argomenti, contenuti raccomandati o programmi preferiti, con la possibilità di accedere ad audiolibri scelti tra i grandi classici della letteratura italiana e internazionale.

La nuova piattaforma va a prendere il posto di RaiPlay Radio e ha come obiettivo quello di soddisfare anche quella parte di pubblico sempre più grande che predilige l’ascolto on demand e che avrà così la possibilità di ascoltare i contenuti desiderati in qualsiasi momento e ciò attraverso vari dispositivi, dai computer agli smartphone, dagli smart speaker agli smartwatch, dalle auto alle smart TV.

Elena Capparelli, direttrice di RaiPlay e Digital, ha commentato con grande soddisfazione il lancio di RaiPlay Sound, definendo la nuova piattaforma un regalo per il pubblico che ama la radio e i podcast e che “troverà non solo migliaia di contenuti con i quali intrattenersi, ma anche funzionalità moderne che gli consentiranno un’esperienza di fruizione completa e da condividere”.

Tra i punti di forza di RaiPlay Sound vi è anche la possibilità di ascoltare i contenuti in modalità offline su dispositivi mobile, smartphone e tablet grazie all’apposita applicazione, il tutto gratuitamente.

I nuovi utenti si potranno registrare a RaiPlay Sound attraverso i loro profili social (Facebook, Twitter o Google) oppure compilando il modulo di registrazione, inserendo i propri dati e l’indirizzo e-mail.