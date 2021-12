È ormai risaputo che il cibo più gustoso è anche quello meno salutare, soprattutto quando parliamo di cibo fritto. Non sempre però è necessario rinunciare al sapore o al gusto di una patatina fritta, di una cotoletta o di qualche dolce, grazie alle friggitrici ad aria.

Da qualche tempo stanne prendendo piede infatti delle valide alternative alle friggitrici a olio, in grado di dare quel sapore e quella croccantezza tipici dei cibi fritti, senza però risultare dannosi per la salute, in particolare per chi ha problemi di linea o di colesterolo. Su TomTop trovate un’offerta particolarmente interessante per scoprire un modo nuovo e salutare di cucinare.

Friggitrice ad aria Liven

La friggitrice ad aria Liven G-5 è dotata di un cestello con capacità di 2,5 litri, con una temperatura di cottura regolabile da 80 a 200 gradi centigradi. Il sistema di convezione dell’aria permette di ottenere una cottura uniforme del cibo, dandogli un sapore decisamente migliore rispetto a un forno tradizionale.

Con la tecnologia ad aria è il grasso contenuto nel cibo a essere utilizzato per la “frittura”, così da cucinare piatti più sani. Il cestello rimovibile permette di cuocere circa 800 grammi di patatine fritte, così da soddisfare la voglia dei più golosi, così come molte altre pietanze. Nella parte superiore del dispositivo è presente un pannello touch per impostare i parametri di cottura e visualizzare il tempo rimanente.

Previous Next Fullscreen

Il timer può raggiungere i 60 minuti e il rivestimento anti aderente del cestello permette di togliere i cibi cotti in maniera molto facile. Inoltre la friggitrice si spegne automaticamente quando il cestello viene estratto, per impedire pericolosi incidenti o scottature. Non mancano altre funzioni di sicurezza che spengono, ad esempio, il dispositivo qualora la temperatura del motore della ventola (che si occupa di far circolare l’aria calda) dovesse superare il limite preimpostato.

Liven G-5 è decisamente compatti, appena 28 x 23 x 29 centimetri, e troverà facilmente posto in qualsiasi cucina, diventando ben presto un valido alleato per la preparazione di cibi salutari e gustosi. Potete acquistarla su TomTop al prezzo di 67,99 euro, con spedizione gratuita dai magazzini tedeschi in pochi giorni lavorativi.

Acquista Live G-5 su TomTop

Informazione Pubblicitaria