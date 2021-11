Monclick si prepara a celebrare il Black Friday 2021 lanciando due settimane di offerte su tanti prodotti tech. Al via domani il Black Friday Circus, la campagna promozionale che ci accompagnerà fino a venerdì 26 novembre, ma già da oggi sono disponibili le proposte del Single’s Day.

Le offerte del Black Friday Circus di Monclick (12-26 novembre 2021)

Sotto il “tendone” del Black Friday Circus, che prenderà il via domani, ci saranno sconti su smartphone, TV, computer, stampanti, elettrodomestici, prodotti per il gaming e non solo. Le offerte saranno disponibili alla pagina linkata qui sotto, e saranno aggiornate periodicamente per proporre prodotti sempre diversi.

Ci sarà sempre un’Offerta del Giorno con un prodotto super scontato per un tempo limitato, che sarà comunicato in anteprima attraverso la newsletter e i canali social di Monclick, ma arriveranno anche i Vendor Days con promozioni esclusive da parte dei migliori brand di tecnologia.

Offerte Black Friday Circus Monclick

Le offerte Monclick già attive per il Single’s Day

Se avete fretta e volete subito mettere le mani su nuove offerte sappiate che Monclick festeggia per la prima volta il Single’s Day, che si tiene ogni anno l’11/11. Per questa occasione potete acquistare 11 prodotti iconici a prezzi definiti “stupefacenti”, con in più un extra sconto del 5% direttamente nel carrello per tutto il catalogo (a eccezione dei prodotti Apple, Bose e Dyson).

Ecco alcune delle migliori offerte del Single’s Day di Monclick:

Se volete consultare tutte le offerte Monclick già attive per il Single’s Day non dovete fare altro che seguire il link qui in basso.

Offerte Single’s Day Monclick

Potrebbe interessarti: recensione Samsung Galaxy Watch4 Classic