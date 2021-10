Il nuovo Kindle Paperwhite è in vendita da oggi su Amazon Italia

A poco più di un mese dalla presentazione ufficiale arrivano anche su Amazon Italia i nuovi Kindle Paperwhite, totalmente rinnovati rispetto alle generazioni precedenti, con nuovi schermi, grande autonomia e la ricarica wireless, disponibile sul modello più costoso.

Nuovi Kindle Paperwhite su Amazon

Grazie a un hardware premium, che offre prestazioni superiori se messe a confronto con il modello precedentemente in commercio, a una nuova interfaccia utente e a un design compatto, il nuovo Kindle Paperwhite è ancora più piacevole da utilizzare. È resistente all’acqua, per essere utilizzato in qualsiasi situazione, al mare come a bordo piscina, senza temere di danneggiarlo in alcun modo.

Sono presenti le funzioni che hanno fatto della serie Kindle una delle più apprezzate tra gli appassionati di lettura, come Whispersync, Copertine dei libri, Word Wise e Accessibilità. Le novità più interessanti vengono però dal punto di vista hardware, con un nuovo schermo antiriflesso da 6,8 pollici, con una batteria che garantisce fino a 10 settimane di autonomia, con la tonalità di luce regolabile e con una porta USB Type-C per la ricarica della batteria.

E se acquistate la Signature Edition, con 32 GB di memoria interna, avrete anche la ricarica wireless, per caricare la batteria senza dover collegare alcun cavetto. Potete acquistare il caricabatterie wireless originale o utilizzare un qualsiasi dispositivo compatibile con lo standard Qi.

Il nuovo Kindle Paperwhite è aggiornato anche sul piano della sostenibilità, essendo realizzato con il 60% di plastica riciclata post-consumo e con il 70% del magnesio riciclato allo stesso modo. Per completare l’impegno alla sostenibilità è disponibile la cover in sughero, resistente e pensata per proteggere al meglio lo schermo e lo chassis del lettore.

Potete acquistare Kindle Paperwhite su Amazon, utilizzando i link sottostanti, a partire da 139,99 euro per il modello base (149,99 euro per la versione senza pubblicità) e 189,99 euro per il modello con ricarica wireless, disponibile solo nella versione senza pubblicità.

Ricordate che tra poche settimane inizia il Black Friday, aggiungete questa pagina ai preferiti per non perdere nessuna delle offerte disponibili.