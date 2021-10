In bici con la musica? Si, con il casco Smart4U SH20: la nostra recensione

Recensione Smart4u SH20 – Quello della musica in bici, o sui sempre più diffusi mezzi per la micro mobilità elettrica, è un tema molto attuale, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. Se molti ciclisti preferiscono godersi la tranquillità di una pedalata lontani dalla città, dal traffico e dall’inquinamento, altri trovano la carica per affrontare le asperità del terreno nella musica.

Il codice della strada vieta l’utilizzo di cuffie e auricolari, ma per alcuni la musica è imprescindibile e la soluzione migliore è quella di utilizzare un solo auricolare, preferibilmente quello destro, per rimanere comunque vigili e coscienti dell’ambiente circostante. Usando un solo auricolare, quello che si trova dal lato opposto del traffico, e con la musica a un livello non superiore al 60% del volume massimo, è possibile combinare la passione per la musica e la necessità di non correre rischi.

Esiste però una soluzione ancora più efficace, che permette di godere della musica stereo senza per questo rinunciare alla massima attenzione per il traffico e l’ambiente. Nelle ultime settimane, complice un leggero infortunio a un tendine, ho abbandonato la corsa per riprendere la mountain bike e ne ho approfittato per testare il casco Smart4u SH20, che può rappresentare la soluzione ideale per combinare musica e sicurezza.

Materiali e costruzione

Smart4u SH20 è costruito con un guscio in policarbonato al cui interno è inserita una struttura in polistirene espanso sinterizzato (EPS), realizzato in modo da assorbire oltre il 95% dell’energia dei possibili impatti. È presente una serie di fori, ben undici in tutto, per consentire una buona aerazione, con una serie di soluzioni che favoriscono l’afflusso di aria fresca verso la nuca e il deflusso rapido dell’aria calda.

Per assicurare il casco alla testa è presente un regolatore in plastica che copre la circonferenza e la cui larghezza è regolabile da 58 a 62 centimetri di diametro con la classica rotellina posteriore, che consente di adattarla alla perfezione. È inoltre presente un sistema di cinghie a tre punti, da fissare sotto al mento, con sistemi di regolazione sotto all’orecchio e sotto al mento.

In pochi istanti è facile trovare la regolazione ideale e sicura, per iniziare a pedalare, o a muoversi con monopattini e altri dispositivi, in tutta sicurezza. Non mancano una serie di imbottiture interne in morbida spugna, fissate con velcro e rimovibili per essere lavate. Da segnalare la certificazione CE che garantisce la conformità con le attuali norme in merito.

Nella parte anteriore è presente il corpo principale del sistema, che racchiude l’elettronica di controllo (inclusa la connettività Bluetooth) e la batteria, ricaricabile tramite una porta microUSB, protetta da uno sportellino in gomma per evitare l’ingresso di acqua, sudore e polvere. Lateralmente, in due incavi ricavati nella schiuma protettiva, sono inseriti due piccoli altoparlanti (circa 35 x 30 x 6 millimetri) collegati alla parte frontale con una coppia di fili, inseriti nella schiuma e protetti da nastro adesivo telato.

Funzionalità e qualità

Dal punto di vista dell’ergonomia e della vestibilità non ho trovato problemi, riuscendo a regolare tutti i sistemi di ritenuta in pochissimi minuti. L’accensione del sistema multimediale avviene tramite un comodo pulsante, che serve anche per avviare o mettere in pausa la riproduzione e per rispondere alle chiamate.

Al primo avvio è necessario premere a lungo per entrare nella modalità di abbinamento: basterà cercare il casco con lo smartphone, o con un lettore Bluetooth portatile e completare rapidamente il pairing. Sono presenti due pulsanti per la regolazione del volume e per la gestione delle tracce, tutti facilmente raggiungibili con una mano.

Veniamo ora al punto focale della recensione, ovvero la qualità audio. Devo dire che mi aspettavo di più da questa soluzione, le dimensioni degli speaker facevano ben sperare ma la qualità non è il massimo. Sono quasi completamente assenti i bassi, e questo fa perdere di corpo al suono, mentre medi e alti vengono riprodotti in maniera accettabile. Regolando il volume al massimo il suono risulta fin troppo fastidioso e decisamente inutilizzabile, tanto alto da coprire parecchi dei rumori ambientali.

La soluzione ideale è di arrivare a metà volume, con le cose che diventano decisamente più accettabili: minima distorsione, un suono più equilibrato e una completa percezione dei suoni circostanti, senza sembrare una discoteca ambulante quanto passate vicino a qualcuno o quando vi fermate a un incrocio o a un semaforo.

Mantenendo basso il volume migliorerete anche l’autonomia, che grazie alla batteria da 400 mAh permette di raggiungere circa 6 ore di ascolto. Personalmente ho utilizzato il casco per una settimana, con uscite brevi di circa 50 minuti, prima di dover ricorrere alla ricarica, che impiega un paio d’ore per essere completata.

Buona la qualità delle chiamate telefoniche, con la voce che si sente in maniera molto nitida e con l’interlocutore che sente bene la voce di chi indossa il casco, a patto di non correre troppo, caso in cui è molto percepibile il fruscio dovuto all’aria. È possibile rispondere con il tasto centrale, che può essere utilizzato, con un doppio clic, anche per chiamare l’ultimo numero contattato, a patto ovviamente di aver abbinato il casco a uno smartphone.

In conclusione

Quella offerta da Smart4u SH20 è indubbiamente una valida soluzione, al netto di un audio non certo stupefacente. Permette di ascoltare la musica, che diventa un piacevole sottofondo, senza per questo diminuire l’attenzione per l’ambiente e per il traffico circostante, e consente di effettuare una chiamata in modo veloce, molto utile in caso di incidenti o di situazioni di pericolo.

Potete acquistare il casco su Banggood, che ringraziamo per il sample utilizzato, al prezzo di appena 51 euro, utilizzando il codice BG448609 valido fino al 9 dicembre.

