Centinaia di GeForce RTX Serie 30 acquistabili da MediaWorld con l’RTX Day

NVIDIA e ASUS hanno organizzato un’intera giornata dove sarà possibile acquistare nei punti vendita MediaWorld selezionati centinaia di schede video ASUS GeForce RTX Serie 30. Sabato 2 ottobre 2021 sarà infatti l’RTX Day.

GeForce RTX Serie 30 acquistabili nei negozi MediaWorld con l’RTX Day

Per l’intera giornata si potrà acquistare una delle schede video GeForce RTX Serie 30 messe a disposizione da ASUS e NVIDIA, in un momento nel quale i videogiocatori stanno avendo diverse difficoltà a metterci le mani sopra. Questi prodotti permettono di sfruttare alcune esclusive tecnologie GeForce, come il Ray Tracing in tempo reale (per un’illuminazione realistica delle scene di gioco), NVIDIA DLSS (capace di aumentare le prestazioni grazie all’IA) e NVIDIA Reflex (suite che permette di diminuire la latenza di sistema).

Quali saranno nello specifico i modelli di schede video acquistabili durante l’RTX Day? Si passa per ogni fascia di prezzo, a partire da 389 euro:

ASUS Phoenix GeForce RTX 3060

ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition

ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti V2 OC Edition

ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti Mini

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti

ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti

La vendita sarà limitata a un solo prodotto a persona, com’è giusto che sia in questo periodo.

Elenco negozi MediaWorld selezionati per l’RTX Day

L’RTX Day si svolgerà sabato 2 ottobre in alcuni punti vendita MediaWorld di Milano, Roma, Genova e Cagliari (purtroppo pochi):

MediaWorld Roma Bufalotta , Centro Commerciale Porta di Roma (via Alberto Lionello 201) – Roma

, Centro Commerciale Porta di Roma (via Alberto Lionello 201) – Roma MediaWorld Milano Certosa , MediaWorld Tech Village (viale Certosa 29) – Milano

, MediaWorld Tech Village (viale Certosa 29) – Milano MediaWorld Genova , CC Fiumara Shopping & Fun (via Operai snc) – Genova

, CC Fiumara Shopping & Fun (via Operai snc) – Genova MediaWorld Cagliari, SS 131 km 7,650 – Sestu (Cagliari)

Nel negozio di Milano sarà disponibile anche ASUS GeForce RTX 3070, mentre in quello di Roma si potrà acquistare anche la GeForce RTX 3090. Per ulteriori informazioni potete consultare la pagina MediaWorld dedicata all’iniziativa.

