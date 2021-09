Telecamera di sicurezza e walkie talkie in super offerta su Amazon

Il tema della sicurezza domestica è spesso sottovalutato, e molti degli utenti che potrebbero essere interessati pensano che sia necessario spendere centinaia di euro per avere sempre un occhio nella propria abitazione. Oggi vi proponiamo una promozione su Amazon che vi permette di avere uno sconto del 50%, e per chi vuole comunicare a breve distanza senza spendere ecco una coppia di ricetrasmittenti dall’ottima autonomia.

Telecamera di sicurezza Cacagou

Ideale per tenere sotto controllo la vostra abitazione quando siete al lavoro o da qualche altra parte, la telecamera di sicurezza di Cacagou può essere utilizzata tranquillamente anche come baby monitor, grazie alla possibilità di rilevare i movimenti in tempo reale, inviando una notifica allo smartphone, che potrà visualizzare immediatamente il video.

Grazie alla rotazione sull’asse orizzontale di ben 355 gradi e di 115 gradi su quello verticale, diventa semplice avere sotto controllo tutti gli angoli della propria abitazione. Il sensore FullHD offre vid3o di qualità cristallina, anche di notte data la presenza di sensori a infrarossi che illuminano gli oggetti anche al buio.

La telecamera si collega alla rete WiFi domestica e offre audio bidirezionale, per utilizzarla anche come semplice sistema di chat con la famiglia. È possibile archiviare istantanee e Video sfruttano il cloud (con abbonamento) o la presenza di uno slot per microSD fino a 64 GB. Fino al 30 settembre potete risparmiare ben 24 euro, pari al 50% del prezzo di listino, cliccando sulla casella “Applica coupon” visibile sotto al prezzo, sulla pagina di Amazon visibile al link sottostante.

Acquista telecamera Cacagou a 23,99 euro invece di 48,99euri

Coppia di ricetrasmittenti Cacagou

Per comunicare senza spendere un solo centesimo in telefonate o messaggi, le ricetrasmittenti Cacagou sono perfette, grazie a una copertura molto elevata, soprattutto in spazi aperti. Ecco dunque che potrete comunicare con gli amici che abitano a qualche centinaio di metri di distanza, con la copertura che in campo aperto può raggiungere i tre chilometri.

L’autonomia di otto ore, grazie alla batteria ricaricabile da 1.500 mAh, permette di utilizzare le ricetrasmittenti per lunghi periodi di tempo senza dover ricorrere alla ricarica, effettuabile con l’alimentatore fornito in confezione. Numerose le funzioni tra cui PTT (PushToTalk), torcia, squelch personalizzato, VOX, scansione e monitoraggio, annuncio vocale, allarme di emergenza, con tecnologia anti-interferenza integrata, per chiamate cristalline.

Ogni ricetrasmittente pesa appena 180 grammi e misura 11,5 x 6 x 3,3 centimetri e nella confezione di vendita sono inclusi due clip per cintura, due cinghie per il polso e due auricolari, per parlare anche quando le mani sono occupate. Potete acquistare i walkie-walkie Cacagou su Amazon con uno sconto di 20 euro, applicando il coupon presente nella pagina linkata qui sotto.

Acquista ricetrasmittenti Cacagou su Amazon a 25,99 euro invece di 45,99 euro

Informazione Pubblicitaria