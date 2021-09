Le offerte Amazon di oggi potrebbero rinnovare il vostro desk set up

Anche oggi ci sono tante offerte tech su Amazon in grado di rappresentare una vera e propria salvezza per chi sta cercando di rifarsi il set up tecnologico. Tante offerte variegate che però sono collegate da un singolo aspetto, sono tutti dispositivi che completano un modesto desk set up.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 16 Settembre 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 16 Settembre 2021

Logitech G502 Hero

Il Logitech G502 Hero è uno dei mouse gaming più apprezzati dalla community, ha davvero una fan base solidissima alle spalle. I pulsanti a disposizione sono tantissimi e tutti personalizzabili (11), gli switch sono ottimi e predilige le prese Palm e Claw ma in fondo è abbastanza ergonomico per coprire tutte le esigenze di impugnatura. Il sensore ottico Hero è da 16000 dpi e può essere accuratamente tarato a qualsiasi tipo di mouse pad. I led RGB ci sono, il software di controllo è completissimo, ci sono i pesi per il bilanciamento ed in fondo, costa il giusto.

Logitech G502 Hero a 49 Euro invece di 92 Euro su Amazon Italia

Razer Huntsman Mini

Una vera e propria garanzia di qualità, il brand Razer ha creato un concentrato di precisione e comodità con la Razer Huntsman Mini. I tasti meccanici progettati da Razer sono velocissimi nella reattività e riescono ad essere sempre stabili e precisi nel tempo, il formato 60% è eccezionale per chi non ha tanto spazio sulla scrivania ed in più è anche molto piacevole dal punto di vista estetico (oltre agli effetti LED RGB). Costa un bel po’ ma è una sicurezza.

Razer Huntsman Mini a 114 Euro invece di 129Euro su Amazon Italia

Logitech C920 HD Pro Webcam

La miglior webcam per rapporto qualità-prezzo è di Logitech che con la sua C920 riesce a portare la qualità video in FullHD in una fascia di mercato accessibile. La webcam c920 ha un campo visivo di 78 gradi, ha un buon sistema di autofocus e ben due microfoni omnidirezionali in grado di aumentare la qualità audio in maniera tangibile. Una discreta webcam per twitch.

Logitech C920 HD Pro Webcam a 59 Euro invece di 103 Euro

Acer Aspire desktop PC

L’Acer Aspire XC-895 è un PC Desltop vecchia scuola ma non dal punto di vista hardware ma solo dal punto di vista estetico. Il processore è un Core i5 di decima generazione accompagnato da 8 GB di RAM e un modulo SSD da ben 512 GB. Si tratta di un bundle interessante in grado di essere una buona scelta per chi non ha bisogno di chissà quali prestazioni, ovviamente il prezzo è contenuto.

Acer Aspire desktop PC a 549 Euro invece di 649 Euro

