N26 lancia Spazi Condivisi e rivoluziona la gestione delle spese in comune

Si chiama Spazi Condivisi ed è la soluzione studiata da N26 per consentire ai propri clienti di gestire insieme determinati tipi di spese senza, tuttavia, la necessità di farlo da un unico conto cointestato.

Si tratta di un servizio che può rivelarsi molto comodo in tutta una serie di ipotesi, come ad esempio quello della gestione delle spese di un appartamento tra i vari coinquilini oppure quello della raccolta dei fondi necessari per una vacanza tra diversi amici.

Invece di aprire un conto corrente cointestato tra i vari soggetti che desiderano gestire insieme dei fondi destinati a una specifica attività, con Spazi Condivisi è possibile creare spazi separati dal proprio conto principale e condividerli con altri clienti N26 per gestire il denaro insieme, il tutto in pochi clic e direttamente dallo smartphone.

Come funziona Spazi Condivisi di N26

Questo strumento consente di creare i propri spazi condivisi con chiunque si desideri e invitare fino a 10 persone a partecipare, divenendo così l’amministratore del gruppo, i cui partecipanti avranno ovviamente la possibilità di tenere traccia delle transazioni in tempo reale e trasferire denaro dentro e fuori dallo spazio.

Ecco come creare uno Spazio Condiviso:

Apri Spaces dalla barra di navigazione in basso della tua app (disponibile per Android e iOS) Clicca su Crea un nuovo spazio e seleziona Risparmiare insieme Dai un nome al tuo spazio e segui i passaggi per mandare un invito a un utente N26 che ha attivato la visibilità Una volta che avrà accettato il tuo invito a partecipare allo spazio, il nuovo partecipante potrà trasferire denaro dentro e fuori dallo spazio Fatto! Potete iniziare fin da subito a gestire il denaro insieme.

Lo staff di N26 precisa che i clienti N26 Smart, N26 You e N26 Metal potranno creare o partecipare a un massimo di 10 spazi condivisi mentre chi ha un conto N26 Standard potrà partecipare a due spazi condivisi creati da altri clienti premium.

Per aprire un conto N26 è sufficiente visitare questa pagina e seguire le semplici istruzioni riportate, ovviamente dopo aver letto tutte le condizioni e le clausole del servizio.