Rivivi le gesta di Bud Spencer e Terence Hill con questo gioco in crowdfunding

A seguito dello strepitoso successo raggiunto da Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans, il team di Buddy Productions e Trinity Team sono pronti a farvi calare nuovamente nei panni di Bud Spencer e Terence Hill per darle di santa ragione a una flotta infinita di gente poco raccomandabile.

Rivivi l’atmosfera degli anni ’90

Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans 2 è il nuovo titolo a cui i due team stanno lavorando e che vedrà l’iconico duo degli anni ’90 impegnato in una serie di azioni rocambolesche. Il nuovo capitolo propone nuovi nemici, nuove località, una colonna sonora incredibile (verranno utilizzate le tracce audio originali dei film) e un nuovo stile di gameplay ancora più entusiasmante.

Come sempre i giocatori potranno scegliere di giocare come Bud Spencer o come Terence Hill, ognuno provvisto delle proprie peculiarità e di una serie di potenziamenti inediti pensati per superare punti difficili della mappa, recuperare energia più rapidamente e via discorrendo. Il team di sviluppo ha svelato miglioramenti per la modalità co-op fino a quattro giocati e l’introduzione di simpatici mini-game integrati nella timeline e rigiocabili in qualsiasi momento.

Il motore grafico aggiornato dispone della possibilità di utilizzare elementi ambientali come armi per sconfiggere i nemici, mentre il team di designer ha infuso ancora più energie per realizzare una grafica in stile pixel-art ancora più dettagliata.

L’obiettivo del team è quello di rilasciare Slaps And Beans 2 per PC e Mac tramite la piattaforma Steam, ma non si esclude il rilascio contemporaneo anche su PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch se verrà raggiunto il costo di porting verso le sopracitate console da gaming. La versione per Android e iOS è stata considerata, ma anche in questo caso dipende dal raggiungimento dello stretch goal.

Se volete prendere parte a questa incredibile opera per calarvi in Bud Spencer e Terence Hill, trovate tutti i dettagli in merito alla campagna di raccolta fondi a questo link di Kickstarter.